Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der European League auf KS Azoty Pulawy aus Polen. Das ergab die Auslosung am Dienstag.

Das Hinspiel findet am 21. September in Polen statt, das Rückspiel am 28. September in der Max-Schmeling-Halle. Der Sieger des Duells steht in der Gruppenphase. Diese beginnt am 19. Oktober.