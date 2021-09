Im vergangenen Jahr musste er pandemiebedingt ausfallen, am kommenden Sonntag nimmt er einen neuen Anlauf: der Berlin-Marathon. Damit findet er am Tag der Wahlen statt. Für Gäste, Wählende und Verkehrsteilnehmer gibt es vieles zu beachten.

Damit der renommierte Volks- und Straßenlauf am Tag der Bundestagswahl stattfinden kann, gibt es nicht nur für Athleten und fürs Publikum einiges zu beachten – sondern ebenso für Verkehrsteilnehmer - wie Marathon-Veranstalter sowie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten. Zuschauer entlang der Rennstrecke sind aufgefordert, eine medizinische Maske zu tragen und Abstände von 1,5 Metern einzuhalten. In den Start- und Zielbereichen im Umkreis der Straße des 17. Juni gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, außer der Maskenpflicht müssen Zuschauer vorweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Andernfalls müssen sie einen negativen PCR-Test vorweisen.

Weil am gleichen Tag Wahlen stattfinden, sollen Wählern keine Hürden auf dem Weg zum Wahllokal entstehen. Der Race-Director Mark Milde erklärte dazu am Montag: "Die Veranstalter sorgen dafür, dass alle Wählerinnen und Wähler auch zum Wahllokal kommen." Dafür habe es eine enge Abstimmung zwischen Planern und der zuständigen Landes-Wahlleitung gegeben.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin [viz.de] informierte, ist bereits seit Montagmorgen die Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor und der Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis zum kommenden Montag bestehen. Sie wird ab Donnerstag, 6 Uhr morgens, ausgeweitet bis zum Großen Stern an der Siegessäule. Von da an ist auch die Yitzhak-Rabin-Straße selbst gesperrt, bis zum darauffolgenden Montag (27.09.), 18:00 Uhr.

Richtung Süden geht es entlang der Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Straße zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei Richtung Westen über die Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg.

In etlichen Bereichen können Einrichtungen in Berlin seit Samstag entscheiden, ob sie die sogenannte 2G- oder 3G-Regel beim Enlass anwenden. Das Optionsmodell soll nach dem Willen des Senats die Bereitschaft erhöhen, sich impfen zu lassen.

Die Skater fahren zum Auftakt des Berliner Marathon-Wochenendes: Am Samstag um 11:30 Uhr starten die Kinder am Brandenburger Tor, um 12:30 Uhr folgt der 100m-Sprint der Skater auf der Straße des 17. Juni. Um 15:30 Uhr geht es dann los mit dem Inlineskating-Marathon, bei dem rund 2.800 Teilnehmer erwartet werden. Von 13:30 bis cirka 19 Uhr bleibt laut der Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) die gesamte Marathonstrecke gesperrt, die Blockaden werden sukzessive aufgehoben. Am Sonntag beginnt der Wettkampf mit den Rollstuhlfahrern und Handbikern um 08:50 Uhr.

Um 09:15 Uhr starten dann die Marathonläufer in drei Wellen.

Der größte Star des diesjährigen Berlin Marathons ist bei den Männern Kenenisa Bekele. Für den 39 Jahre alten Äthiopier ist es die vierte Teilnahme am Berlin Marathon (zwei Siege, zuletzt 2019). Der Lauf am Sonntag dürfte eine der letzten Möglichkeiten für Bekele sein, auf großer Bühne um den von Eliud Kipchoge aufgestellten Weltrekord zu laufen. Kipchoge stellte diesen 2018 mit 2:01:39 Minuten auf – ebenfalls in Berlin.

Im Frauenfeld präsentiert sich die Äthiopierin Hiwot Gebrekidan mit ihrer beim diesjährigen Mailand Marathon erzielten Bestzeit (2:19:35 Stunden) als klare Favoritin. In ihrer Heimatstadt geht am Sonntag auch Rabea Schöneborn (LG Nord Berlin) an den Start. Sie war als Ersatzläuferin für das deutsche Marathon-Team bei den Olympischen Spielen in Tokio eingeplant.