Am Sonntag verdichten sich die Ereignisse in der Berliner City. Neben der Bundestags- und Berliner Abgeordnetenwahl findet der Berlin-Marathon statt. Rund 25.000 Läufer gehen an den Start, außerdem auch Handbiker und Rollstuhlfahrer. Der rbb sendet live von 9 bis 14 Uhr.

Das Besondere am Berlin-Marathon sind jedoch nicht nur die aktiv am Wettkampf Beteiligten. Die vielen Zuschauer und Fans, die am Streckenrand anfeuern, machen mindestens die halbe Miete des Events aus. Dabei gelten fürs Publikum an diesem Wochenende besondere Regeln.