Die Eisbären Berlin gehen am Donnerstag als amtierender Meister in die neue Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga. Zum Eröffnungsspiel kommt das selbstbewusste Team des EHC München. Umso wichtiger ist den Eisbären die Unterstützung der Fans.

Vor dem anstehenden Saisonauftakt am Donnerstag (19:30 Uhr) zu Hause gegen EHC München verbreitet Eisbären-Coach Serge Aubin Zuversicht. "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Kader", sagte er am Mittwoch in einer Medienrunde und betonte vor allem die Breite des Kaders: "Wir verfügen über acht mögliche Abwehrspieler, damit können wir auch etwaige Verletzungen auffgangen."

Nach der Meisterschafts-Saison 2020/21 schmerzten die zahlreichen Sommer-Abgänge - und insbesondere die Abschiede des Assistenzkapitäns John Ramage sowie des Playoff-MVPs Ryan McKiernan.

Am Mittwoch ergänzte Aubin deshalb den Satz, den man in Berlin umso erleichterter zur Kenntnis nehmen dürfte: "We can do it". Die Titelverteidigung sei möglich.