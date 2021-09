Der Saisonstart des 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga ist vollends geglückt. Mit dem Tabellenvorletzten FC Augsburg scheint nun eine lösbare Aufgabe zu warten. Doch ausgerechnet dieser Gegner hat es für die Eisernen in sich. Ab dieser Saison hören Sie alle Bundesliga-Spiele von Hertha und Union in voller Länge.

Seit 18 Heimspielen ebenso ungeschlagen wie in der bisherigen Bundesliga-Saison. In der European Conference League und dem DFB-Pokal jeweils eine Runde weiter. Alle Spieler gesund und munter. Und dann dürfen inzwischen auch wieder die Fans ins Stadion an der Alten Försterei. Beste Voraussetzungen also, um gegen den Angstgegner der Eisernen anzutreten.

Achtmal trafen Union und der FC Augsburg bisher in der ersten und zweiten Bundesliga aufeinander. Die Bilanz: ein Sieg Union, drei Unentschieden, vier Siege Augsburg. In der vergangenen Saison konnte die Mannschaft von Markus Weinzierl gar beide Duelle für sich entscheiden (3:1 in Berlin, 2:1 in Augsburg). Die Mannschaft, die es dieses Mal besser machen soll, ändert sich im Vergleich zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auf zwei Positionen. Marvin Friedrich kehrt nach seiner Sperre zurück und ersetzt Paul Jaeckel, Neuzugang Kevin Möhwald beginnt für Genki Haraguchi.