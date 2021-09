Bastian Oczipka: Die Zeit war bisher zu kurz, aber von der Mannschaft bin ich sehr gut aufgenommen worden. Die Jungs sind alle echt in Ordnung. Ein paar Spieler kannten Sie schon vor ihrem Wechsel nach Köpenick - mit wem hatten Sie denn am meisten Kontakt?

Was ist denn Ihr langfristiges Ziel beim 1. FC Union Berlin?



Ich will so viele Spiele wie möglich machen, aber gerade die letzte Zeit war ungewöhnlich für mich. Deswegen ist der erste Schritt für mich, wieder in eine Mannschaft reinzukommen. Ich will die Atmosphäre hier genießen, gerade mit den heimischen Fans, die hinter einem stehen, darauf freue ich mich ungemein.



Wie war für Sie denn die Zeit als vereinsloser Spieler?

Die Saison geht los und da war ich zu Hause auf der Couch und da habe ich gemerkt, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, du hast unheimlich Bock, das alles mitzuerleben.



Ihr Vertrag beim FC Schalke 04 galt nicht für die 2. Liga - wie sind Sie durch die drei Monate ohne Vereinsanbindung gekommen?



Diese Zeit war extrem schwierig und hat nach der Saison noch an mir genagt. So etwas kann man nicht so schnell abhaken und verkraften, daher war die lange Pause für mich ganz gut, um dann auch endlich mal einen Haken dahinter zu setzen. Ich habe dann gemerkt, je länger man raus ist, umso mehr juckt es in den Füßen.