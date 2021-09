Unioner Neuzugang Paul Jaeckel - Ein Arbeiter für einen Arbeiterverein

Bild: imago images/Jan Huebner

02.09.21 | 07:57 Uhr

Geboren in Eisenhüttenstadt, ausgebildet bei Energie Cottbus und jetzt Neuzugang beim 1. FC Union Berlin: Für den 23-jährigen Innenverteidiger Paul Jaeckel war auch die Nähe zur Heimat der Grund für den Wechsel zum Bundesligisten. Von Friedrich Rößler

Ein Jugendtrainer in Eisenhüttenstadt soll mal gesagt haben, dass es mit Paul einfacher sei, Spiele zu gewinnen, als ohne ihn. Ob Urs Fischer, Chefcoach vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, das auch irgendwann mal sagen wird, das kann noch niemand wissen. Jedenfalls hat Paul Jaeckel bisher noch kein Spiel verloren, wenn er das Union-Trikot übergestreift hatte. Im Gedächtnis der Union-Fans ist der 23-jährige Neuzugang noch nicht so richtig geblieben. Dafür aber ganz sicher beim Hoffenheimer Spieler Christoph Baumgartner und Schiedsrichter-Assistent Mike Pickel. Sonntag, 22. August 2021: In der 78. Spielminute beim Stand von 2:2 hatte Unions Verteidiger seinen Gegner im Zweikampf bei vollem Tempo ins Aus und versehentlich in den Linienrichter gedrückt. Beide purzelten übereinander, konnten dann aber weitermachen. Paul Jaeckel war von der Szene selbst überrascht. Doch daran zeigte sich schon, wie ernst es der Brandenburger mit seinem Einsatzwillen meint.

Sportliche Karriere Vereine 2003-11 Eisenhütter FC Stahl

Eisenhütter FC Stahl 2011-14 FC Energie Cottbus Junioren

FC Energie Cottbus Junioren 2014-17 VfL Wolfsburg Junioren

VfL Wolfsburg Junioren 2017-18 VfL Wolfsburg II

VfL Wolfsburg II 2018 VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 2018-21 SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Greuther Fürth 2021- 1. FC Union Berlin Nationalmannschaft 2015-16 Deutschland U18

Deutschland U18 2016 Deutschland U19

Deutschland U19 2019 Deutschland U20

Deutschland U20 2020-21 Deutschland U21

Draußenkind Paul Jaeckel

Sein älterer Bruder Toni Jaeckel erzählt gern von früher - als Paul immer nur draußen war. "Wir sind in einem Dorf bei Eisenhüttenstadt aufgewachsen und mein Bruder war immer draußen: im Wald, bei den Pfadfindern oder auf dem Bolzplatz." Toni Jaeckel spielt in der 2. Mannschaft vom Eisenhütter FC Stahl, arbeitet als Zahnarzt und erinnert sich an den Zeitpunkt, als Paul zum Fußball geschickt wurde. Mit vier Jahren, von den Eltern. "Denen ist aufgefallen, dass es auch eine Minis-Abteilung im Verein gab und da haben die dann Paul gleich angemeldet." Dabei sei es Mama und Papa eher um die Bewegung des Jüngeren gegangen, nicht so sehr um den Fußball.

Mit 13 ins Cottbuser Sportinternat

Beide, Toni und Paul, wuchsen sportlich zusammen beim FC Stahl in Eisenhüttenstadt auf, bis der kleine Bruder mit 13 Jahren ins Sportinternat nach Cottbus wechselte. "Paul wurde früh gesichtet, schon in Eisenhüttenstadt für die Kreisauswahl, dann für die Regional- und Brandenburgauswahl und dann ging es für ihn nach Cottbus." Von diesem Moment an fing der Ältere an, den Jüngeren zu bewundern. "Da waren nie Reibungen zwischen uns, ich gönne ihm das voll, denn ich weiß ja, was da für Arbeit hinter steckt", erzählt Toni Jaeckel am Telefon. Immer wieder tägliches Training plus Extraschichten im Fitnessstudio. "Dazu muss man sich erst mal durchringen."

Endlich sicher Bundesliga mit Union

2014 wechselte Paul Jaeckel zum Nachwuchs des VfL Wolfsburg, spielte sich bis in die erste Mannschaft zu Trainer Bruno Labbadia hoch. Danach hielt er für Greuther Fürth die Knochen hin und den Strafraum sauber und stieg 2020/21 mit den Franken in die Bundesliga auf. Zur Saison 2021/22 wechselte der Innenverteidiger aus Eisenhüttenstadt dann zum 1. FC Union Berlin. Unions Sport-Manager Oliver Ruhnert sagte im Juni zur Neuverpflichtung Paul Jaeckel, dass dieser eine gute Ausbildung genossen hätte, sich in der Spitzengruppe der 2. Liga bewiesen habe und er ihm den nächsten Schritt Bundesliga nun bei den Köpenickern zutraue. Für den Innenverteidiger ging damit ein kleiner Traum in Erfüllung. Hatte er in Wolfsburg und Fürth nur an der Bundesliga geschnuppert, eröffneten ihm die Köpenicker nicht nur die Aussicht, Bundesliga endlich auch atmen zu können, sondern auch international auf zu spielen.

Nähe zur Heimat Grund für Unterschrift

"Paul hat mit keinem anderen Verein verhandelt, als klar war, dass Union an ihm dran ist", berichtet Toni Jaeckel. "Die Nähe zur Heimat und zur Familie war der ausschlaggebende Punkt" sagt Paul Jaeckel zu seinem Wechsel an die Wuhle. Er habe den 1. FC Union Berlin schon immer auf dem Radar gehabt und konnte sich schon als Teenager vorstellen, dort mal zu spielen. Und dann war es für den 23-Jährigen keine schwierige Entscheidung mehr. "Das ist ein geiler Verein mit geilen Fans unweit meiner Familie." Plötzlich war die Option da, den Bruder, die Eltern und Großeltern öfter zu sehen. "Paul ging mit 13 Jahren weg von uns, war danach nur am Wochenende und zu Wolfsburger und Fürther Zeiten nur noch ein paar Mal im Jahr und an Weihnachten bei uns", erzählt sein älterer Bruder Toni. Jetzt kann er ihn mal spontan auf einen Kaffee treffen.

"Paul passt absolut zu diesem Verein."

Neben dem familiären Aspekt zählt aber noch ein weiterer Grund zur Entscheidung, nach Köpenick zu wechseln, so Toni Jackel: "Paul passt absolut zu diesem Verein. Ein Arbeiter bei einem Arbeiterverein." Schließlich habe sich der kleine Bruder diesen Erfolg hart erkämpft, mit Fleiß und einem großen Herzen. Auf dem Fußballplatz habe Paul schon immer volle Pulle gegeben. Das fordert auch Unions Trainer Urs Fischer immer wieder von seinen Spielern. Ohne die Unterstützung der Familie wäre der Jüngste aber nicht so weit gekommen. Die Eltern oder Großeltern hätten die beiden Jungs immer zu Auswärtsspielen gebracht. "Manchmal haben wir extra bei Oma und Oma vor den Spielen übernachtet, damit die uns dann fahren konnten", blickt der Zahnarzt Jaeckel zurück. Der Profifußballer Jaeckel sei seiner Familie dafür heute noch sehr dankbar. Das hat er sicherlich bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee in der Heimat an der Oder schon zur Sprache gebracht.