Das Spiel in der Regionalliga Nordost zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig (12.09.2021) in Berlin wird wohl ein Fall für das Sportgericht. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die Protokolle von Schiedsrichter Johannes Schipke und von Sicherheitsbeobacher Lutz Mende, der die Partie im Auftrag des Verbands verfolgte, geprüft. Nun wird der NOFV einen Antrag auf ein Sportgerichtsverfahren stellen. Das haben Recherchen von mdr "Sport im Osten" am Dienstagmorgen ergeben, die rbb|24 bestätigen kann.

Zwischen beiden Blöcken war eine so genannte Pufferzone eingerichtet worden. In dieser Zone sei die Polizei laut Mende "energisch eingeschritten", unter anderem auch mit dem Einsatz von Pfefferspray. Erst dadurch sei ein Aufeinandertreffen beider Lager verhindert worden.

Die Brisanz des Duells war schon vor der Partie bekannt. Polizei und Verband hatten Dynamo gegen Leipzig als Risikospiel eingestuft. Deshalb verfolgte Lutz Mende die Partie als Sicherheitsbeauftragter im Stadion. In seinem Sicherheitsprotokoll berichtete Mende, Spieler der Leipziger seien nach Abpfiff mit Gegenständen beworfen worden. Das bestätigte Mende dem mdr. Zudem hätten Heimfans versucht, in den Gästeblock zu gelangen. Auch Chemie-Anhänger hätten daraufhin versucht, in den Bereich der Heimfans einzudringen.

In der Pressekonferenz direkt nach Abpfiff der Partie äußerten sich die Trainer beider Mannschaften zum unrühmlichen Nachspiel nach Abpfiff, bei dem auch Beleidigungen zur Eskalation beigetragen haben sollen. So soll Gäste-Trainer Miroslav Jagatic von einem BFC-Fan der Satz "deine Sippe gehört vergast" zugerufen worden sein. "Ich bin keiner, der auf Stunk aus ist", hatte der sichtlich aufgewühlte Jagatic nach dem Spiel gesagt. "Ich bin 45 Jahre alt, da kann man sagen, was man will." Eine pauschale Kritik an den Heimfans wollte Jagatic nicht üben. "Der große Teil der ganzen BFCer sind Herzblutfans, die würden sich hüten, was zu sagen."

"Ich bin vielleicht so erfahren, dass ich bei sowas gleich in die Kabine gehe", sagte Dynamo-Trainer Christian Benbennek, der die Szenen nicht persönlich miterlebt hatte. Ich kann nur sagen: Wenn wir irgendwo auftauchen, wenn ich am Rand stehe, zum Beispiel in Cottbus, geht mir das genauso. Da kriegt man auch die ganze Zeit irgendwas gesagt. Das ist so ein Fußball-Ding. Das ist nicht schön, aber es ist so."