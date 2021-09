Hertha-Manager Fredi Bobic über Transferperiode - "Wir haben kein gutes Bild nach außen abgegeben"

Erst verpatzte Hertha BSC den Saisonstart, dann enttäuschten ausbleibende Zugänge die Fans. Manager Fredi Bobic zeigte sich nun hingegen zufrieden mit den Transfers - sprach aber auch über kommunikative Fehler und einen Rüffel für den Trainer.

Fredi Bobic in einer Medienrunde über ... ... die enttäuschten Erwartungen vieler Fans am Ende der Transferperiode. Deadline Day ist ja so ein ganz neumodisches Wort - und viele denken: 'Da passiert jetzt aber mal was ganz, ganz Großes!' Das ist ab und zu auch so. Es gibt die ein oder andere Überraschung. Aber so viele waren es am letzten Tag insgesamt auf dem Transfermarkt nicht. Wenn man ganz ehrlich ist, wird das in den letzten Jahren sehr stark aufgebauscht. Wir waren aber eigentlich sehr schnell durch mit allem und wussten, dass bei uns nicht mehr viel passieren wird. Manchmal kommt noch die ein oder andere Personalie rein, die spannend ist und man versucht, sie vielleicht noch zu realisieren. Das war dann womöglich gar nicht Teil der Planung. Es ist etwas Zusätzliches, weil sich die Chance eben noch ergibt in den letzten Stunden. Aber manchmal rennen einem diese Stunden auch davon und dann reicht es am Ende des Tages nicht aus vielerlei Gründen.

... die eigene Wahrnehmung der Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Ich finde, dass wir sehr zufrieden sein können. Wir haben Spieler geholt, die das Trikot mit Freude und mit Stolz tragen, sich verbessern und hier Leidenschaft reinbringen wollen. Das war unser Ziel. Auch mit vielen jungen Spielern, die wir dazugeholt haben. Abgegeben haben wir genau die Spieler, bei denen viele geschrien haben, dass sie vielleicht nicht mehr so mit dem Herz dabei sind, dass sie ganz andere Wünsche haben und Ziele erreichen wollen und an unserem Weg so nicht mehr mitarbeiten wollen.

... Fehler in der Außendarstellung. Wir hätten uns sicherlich das ein oder andere selbst leichter machen können. Wir haben selbst Schlagzeilen beigetragen, die nicht positiv sind. Ob es ein dummer Balken ist (auf Twitter begleitete Hertha die letztendlich ausbleibenden Aktivitäten am Deadline Day mit einem Ladebalken/ d. Red.) oder was weiß ich. Ich habe bei vielen Sachen gar nicht gewusst, was hier so alles im Hintergrund passiert. Da haben wir kein gutes Bild nach außen abgegeben. Deshalb kann ich auch den Medien oder den Fans gar keinen Vorwurf machen - und dass sie das vielleicht auch ein bisschen negativ sehen. Ich war selbst überrascht, was alles so drumherum passiert und was für Aussagen getätigt werden. Ich kann mich mit meinen Mitarbeitern zusammen nur auf das fokussieren, wofür ich angetreten bin. Da bin ich sehr, sehr glücklich und froh darüber, wie wir in dieser Zeit bis jetzt gearbeitet haben und was wir an dem letzten Tag noch geschafft haben. Wie wir da für jede einzelne Personalie gefightet haben - sei das ein Zu- oder ein Abgang -, damit wir das Gesicht von Hertha BSC etwas verändern. Vor allem auch mit Jugendlichkeit und Jungs, die Potenziale besitzen.

... einen möglichen Zuwachs an Qualität in der Mannschaft. Wir haben auf jeden Fall eine Perspektive. Das ist wichtig. Wir müssen in Berlin mal ein bisschen davon wegkommen, dass wir die ganze Zeit die ganz großen Namen haben müssen. Die gab es zwei Jahre - und zwei Jahre war der Erfolg raus, wenn man das so betrachtet. Nur weil ich jetzt hierher komme, bedeutet das nicht, dass ich die Hand auflege und alles von heute auf morgen besser wird. Change bedeutet, dass es einen Wandel gibt. Der geht aber nicht innerhalb von ein, zwei Monaten. Das ist ein Prozess und an diesem Prozess arbeiten wir. Dabei wollen wir sehr nachhaltig agieren. Das ist eine große Aufgabe. Und ganz wichtig ist: arbeiten! Ich will Spieler sehen, die wirklich mit dem Herzen dabei sind und an unseren Weg glauben. Dieser Weg ist vielleicht ein steiniger.

... neue Tugenden in der Mannschaft nach dem Abgang spielstarker Spieler. Italien ist nicht Europameister geworden, weil sie die besten elf Einzelspieler hatten, sondern weil sie die beste Mentalität besaßen und alle an einem Strang gezogen haben. Das ist für uns auch wichtig. Der Trainer, der Sportdirektor und wir alle wissen, dass wir genau das sehen wollen. Wir sind in engem Austausch. Wir wollen eine Mannschaft, die brennt. Diese Mannschaft muss gemeinsam durch dick und dünn gehen. Qualität haben die Jungs alle. Und natürlich kann man sehr einfach sagen: 'Da hast du Tore abgegeben.' Aber der eine Spieler wollte mehr Geld, der andere Champions League spielen, der nächste hatte mal Lust und mal keine. Genau diese Dinge haben dazu geführt, dass man zwei Jahre richtige Probleme hatte. Man soll sich mal selbst daran erinnern, wie man vielleicht im Stadion oder vor dem Fernseher gesessen und gedacht hat: 'Nee, das ist es doch nicht so.' Das sind zwar schöne Namen und individuell gute Spieler, aber sie investieren nicht in die Gruppe. Für mich ist die Gruppe das Wichtigste.

... die jüngsten Äußerungen seines Trainers Pal Dardai ("Pal ist ein kleiner Trainer"/d. Red.). Wir haben uns lange unterhalten. Ich war überrascht über diese Aussagen und nicht erfreut. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die Dinge ausgeräumt, wenn es irgendwelche Probleme gab. Die kamen nämlich ein bisschen auch aus dem Kalten. Ich habe ihm ganz klar gemacht, dass es hier um Hertha BSC geht und nicht um einzelne Personen. Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen und brauchen nicht solche Baustellen. Die sind unnötig. Er hat sich vielleicht auch durch Fragen ein bisschen locken lassen und hat emotional agiert. Emotionalität ist schön auf dem Platz und drumherum. Aber in unseren Aussagen sollten wir schon die Kontrolle behalten. Er ist komplett auf der Höhe und klar. Wir haben in der Sache schon sehr hart gesprochen. Das muss auch sein. Aber ich finde das nicht schlimm. Es kann auch beim Trainer mal einen Ausreißer geben. Wir sind überzeugt davon, dass er die Mannschaft auf Spur bringt.

... den missglückten Saisonstart. Wir sind mit der Ausbeute nicht einmal ansatzweise zufrieden. Das ist ja klar. Wenn du null Punkte hast, hast du schlechte Argumente. Wir sind in den letzten Tagen mit uns selbst ins Gericht gegangen, um zu sehen, was wir natürlich verbessern müssen. Wir müssen die guten Ansätze herausstellen und gleichzeitig die Sachen abstellen, die wir nicht gut gemacht haben. Das ist ganz normal, dass man das sachlich und nüchtern analysiert. Das haben wir auch zusammen mit dem Trainerteam getan. Wir müssen schauen, dass wir nach der Länderspielpause gut gewappnet sind für die nächsten Spiele. Klar ist: Wenn du nach drei Spielen keine Punkte hast, ist es noch keine Mega-Krise, aber es ist ein sehr schlechter Start. Das haben wir uns anders vorgestellt. Und es waren auch die Möglichkeiten da, mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Dafür sind wir jetzt gefordert. Der Druck steigt natürlich ein bisschen.

