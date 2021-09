Wegen mehrerer Corona-Fälle fallen in der Fußball-Regionalliga Nordost zwei Partien am Wochenende aus. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband am Mittwoch mit. Davon betroffen sind unter anderem der SV Babelsberg 03, Tennis Borussia und Tasmania Berlin.

So kann die für Samstag angesetzte des SV Babelsberg 03 beim VfB Auerbach wegen Corona-Fällen bei den Sachsen nicht stattfinden. Das gab Spielleiter Wilfried Riemer am Mittwochmorgen bekannt. Bereits am Dienstag hatte Auerbach mitgeteilt, dass das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises zehn Spieler in Quarantäne geschickt hatte.