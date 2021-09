Nach einigen Corona-Fällen könnte sich der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost wieder in Richtung Normalität bewegen. Doch zunächst gilt es, verlegte Spiele nachzuholen. Eine Belastungsprobe für Vereine wie Energie Cottbus und Tennis Borussia. Von Shea Westhoff

Am kommenden Samstag (13 Uhr) empfängt Energie Cottbus den FC Eilenburg. Es ist die erste Ligapartie für die Lausitzer nach dem 0:3 gegen die VSG Altglienicke am 1. September. 14 Spieler plus ein Torwart stünden dem Klub aktuell zur Verfügung, wie Trainer Claus-Dieter Wollitz am Dienstag am Rande des Mannschaftstrainings sagt. "Dann ist die Regel, dass wir auch spielen dürfen", fügt er lapidar hinzu. Personell ist in Cottbus gerade offenbar alles auf Kante genäht, nachdem der Verein drei Corona- und weitere Quarantäne-Fälle zu verzeichnen hatte.

Dann macht sich Frust bei Wollitz bemerkbar. "Es wäre schön, wenn der Wettbewerb etwas fairer vonstattengeht", sagt er. "Ich weiß nicht, wann wir diese vier Spiele, fünf Spiele in diesem Jahr noch nachholen sollen." Tatsächlich sind es vier Ligaspiele, die der Verein nachzuholen hat.

"Ich hoffe, dass der Wettbewerb am Ende so fair ist, dass derjenige, der am Ende erster ist, dann auch verdient erster ist. Im Moment scheint mir das nicht möglich zu sein", sagt Wollitz in scharfem Ton.

Damit steht die Frage im Raum, ob Vereine wie Energie Cottbus in dieser Spielzeit gerade eine massive Benachteiligung erleben, weil sie mehrere Spiele auf einmal nachzuholen haben.