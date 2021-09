Neue Futsal-Bundesliga - "Reine Fußballspieler bekommen die schnellen Pässe nur schwer koordiniert"

09.09.21 | 17:15 Uhr

Sieben Millionen Mitglieder zählt der DFB. Doch Futsal kennen nur die wenigsten. Dabei ist es die einzige vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Hallenfußball-Variante. Nun geht Futsal in seine erste Bundesligasaison, mit dabei ist ein Berliner Klub. Von Shea Westhoff

Der erste Auftritt in der neu gegründeten Futsal-Bundesliga verlief suboptimal für 1894 Berlin. Es setzte eine herbe 1:5-Klatsche gegen den TSV Weilimdorf, einem Verein aus dem Stuttgarter Norden. Darauf am Telefon angesprochen rückt der 1894-Spieler Riccardo Blume die Bedeutung der Niederlage zurecht: "In der ersten Minute hat ein gegnerischer Feldspieler den Ball mit der Hand abgewehrt – Pech, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Dann kann das Spiel auch anders verlaufen." Im Fernsehen oder Internet lässt sich diese vermeintliche Handspiel-Szene jedenfalls nicht überprüfen - bislang hat sich noch kein Sender die Rechte an der Futsal-Übertragung gesichert. Begründung meist: zu randständig. Aber auf der Website des Deutschen Fußballbundes kann man sich immerhin die Highlights anschauen [tv.dfb.de].

Fußball ist nicht für die Halle gemacht

Und da wird schnell klar: Futsal bedeutet Tempo und Technik, aber auch robustes körperliches Einsteigen. Es ist die einzige vom Weltverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Ein Umstand, der für den heute 35-Jährigen aus Märkisch-Oderland schon zu Jugendzeiten Sinn ergeben hatte: "Damals habe ich sehr gerne in der Halle Fußbal gespielt. Aber zu Hause in Brandenburg gab es bei drei verscheidenen Hallen-Turnieren auch drei unterschiedliche Regeln in Bezug auf Torgröße, Untergrund und Seitenaus." Dass die FIFA einheitliche Futsal-Regeln bereithält, gefällt Blume. Gespielt wird fünf gegen fünf, zweimal zwanzig Minuten. Die Tore sind so groß wie beim Handball. Der Spielball ist etwas kleiner als im Fußball, hat aber das gleiche Gewicht von etwas über 400 Gramm. "Dadurch ist der Futsal-Ball sprung-reduziert. Und das macht ihn besser kontrollierbar", sagt Blume.

"Das kann schon hart sein"

Der gewöhnliche Fußball sei eigentlich für den Rasen gemacht - auf hartem Bden wie in der Halle würde er oft verspringen. Wer einmal Hallenfußball gespielt hat - und das sind bei rund sieben Millionen DFB-Mitliedern nicht wenige - dürfte wissen, wovon Blume spricht. Die wichtigste Tugend beim Futsal sei es, die richtigen Laufwege zu wählen, vor allem, weil die Räume so eng seien. "Schnelligkeit ist deswegen enorm wichtig - aber nicht nur auf dem Platz sondern auch im Kopf." Mit Futsal, das hauptsächlich in Südamerika sowie in Süd- und Osteuropa gespielt wird, verbindet manch ein Fußballer Tricks und Schönspielerei. Blume nennt diese Elemente des Spiels die "Halligalli-Phasen". Die passierten höchstens, "wenn es fünf oder sechs zu null steht". Ansonsten sei Futsal in einigen Momenten dem Handball nicht unähnlich: "Die Enge, die Körperlichkeit - wie da teilweise reingegangen wird, das kann schon hart sein", sagt Blume. "Reine Fußballspieler bekommen die schnellen Pässe und Bewegungen auf engem Raum nur schwer koordiniert."

Mehr Professionalität durch Bundesliga-Gründung

Nun darf sich Blume gemeinsam mit seiner Mannschaft in der vom DFB gegründeten Bundesliga profilieren. Zehn Vereine spielen um den Meistertitel. Die 1:5-Auftaktniederlage gegen das Team aus Schwaben schmerzt Blume dabei weniger. Beim TSV Weilimdorf handele es sich um eines der absoluten Topteams in Deutschland, mit mehreren kroatischen Nationalspielern. Doch auch Berlin geht ambitioniert in die erste Bundesliga-Saison. Der Trainer ist Petr Schatalin, gebürtiger Russe, seit 15 Jahren in Deutschland als Futsal-Lehrer aktiv. "Sehr erfahren, sehr streng”, sagt Blume, der Schatalin nebebei als Co-Trainer zuarbeitet. "Von seinem Know-how profitieren wir enorm." Man müsse sich vor Augen führen: "Die meisten Trainer im Futsal haben sich bislang per Youtube-Video oder Südeuropa-Auslandssemester weitergebildet." Schatalin, deutscher Meister von 2018 mit Ex-Verein VfL 05 Hohensetein-Ernstthal, mache das seit Jahren deutlich professioneller. Mehr Professionalität im Futsal erhofft man sich beim DFB nun durch die Bundesliga. Vorher gab es fünf Regionalligen, bei denen erst am Ende die jeweils bestplatzierten in den Playoffs gegeneinander spielten. "Das bedeutete dann für ambitionierte Mannschaften wie unsere, dass man den Großteil des Jahres gegen recht schwach besetzte Teams spielte", erinnert sich Blume. "Nun hat man hoffentlich jede Woche Top-Niveau."

Finanziell schwierige Lage

Dabei sei "die Gesamtsituation im Team gerade schlecht", wie Blume gesteht. Dem Verein fehle Geld. So konnten bislang nicht einmal die eigenen Trikots beflockt werden. Von Geld für Hotelübernachtungen könne man nur träumen. Händerringend suche 1894 Berlin derzeit nach neuen Geldgebern. Wie es finanziell langfristig für den Verein weitergehen solll? Blume kenne die Antwort nicht. Es ist die erste Saison für 1894 Berlin in der Bundesliga. Die 1:5-Auftaktniederlage scheint für den Verein in der Tat die kleinste Sorge.

