In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin gegen DHFK Leipzig den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel eingefahren. Bei der Auswärtspartie in der Arena Leipzig tat sich die Mannschaft von Jaron Siewert allerdings lange schwer. Erst in der zweiten Halbzeit konnte der Favorit aus Berlin zunehmend Kontrolle über das Spiel gewinnen und es am Ende mit 30:25 für sich entscheiden.

Vor den Augen des Sportdirektors Stefan Kretzschmar, in Leipzig geboren, brauchten die Berliner rund 40 Minuten, um in der Partie anzukommen. Beim Stand von 16:12 für Leipzig drehten die Gäste auf und sorgten mit einem zwischenzeitlichen 7:1-Lauf für die Wende. Den Spielern des DHFK schien in der Folge etwas die Kraft auszugehen, sie konnten den Füchsen nicht mehr gefährlich werden.

Die besten Berliner Werfer waren mit sieben Treffern Jacob Holm und mit sechs Toren Mijajlo Marsenic. Für die Füchse war das Spiel in Leipzig der erste Teil einer Auswärtsserie: Am Donnerstag tritt die Mannschaft von Siewert bei MT Melsungen an, in der darauffolgenden Woche bei TSV Minden.