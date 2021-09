Die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga absolvierte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ungeschlagen. Mit Fredi Bobic kam ein neuer Geschäftsführer zu Hertha , der zuvor Eintracht Frankfurt nach Europa und zur neuen Blüte geführt hatte. Mit Kevin-Prince Boateng lotste Bobic eine der schillerndsten Figuren des europäischen Fußballs in dessen Heimatstadt Berlin. Spätestens nach dem 1:0-Arbeitssieg in der ersten Pokalrunde beim SV Meppen schien die "Alte Dame" auf dem besten Weg, zumindest eine solide Saison absolvieren zu können.

Gerade einmal 15 Ligaspiele hat Jurgen Ekkelenkamp in der vergangenen Saison für Ajax Amsterdam absolviert, nur drei davon über 90 Minuten. Bei Myziane Maolida waren es 19 Spiele, auch, weil der trickreiche Franzose mit Verletzungen zu tun hatte. Dass die beiden Junioren-Nationalspieler über Potential verfügen, steht außer Frage. Ebenso wie die Tatsache, dass sich nach den Verkäufen von Matheus Cunha, Jhon Cordoba und Dodi Lukebakio recht gute Aussichten auf Spielzeiten ergeben dürften. Zudem können sie ihre Aufgabe unbelastet von den Erfahrungen der ersten drei Spieltage angehen, an denen sie noch nicht Teil der Mannschaft waren.

"Lasst uns erstmal die Stadt zurückgewinnen", sagte Herthas neuer Geschäftsführer Fredi Bobic bei seinem Amtsantritt. Im Gespräch mit dem rbb legte er wenig später nach und formulierte: "Vielleicht sollten wir ein bisschen demütiger sein als in den ein, zwei Jahren, in denen wir vielleicht etwas zu laut waren." Kaum gesagt musste er mit ansehen, wie die Social-Media-Abteilung der Hertha am letzten Tag des Transferfensters und nach dem Transfer von Myziane Maolida anhand einer Grafik verkündete, nunmehr 22 Prozent der geplanten Aktivitäten vollzogen zu haben.

Die Bundesliga-Bilanz des 29-jährigen Algeriers Ishak Belfodil in den vergangenen zwei Spielzeiten? 19 Einsätze, kein Tor. Dabei hat der 17-fache Nationalspieler keinesfalls umgesattelt, auf der Visitenkarte Belfodils steht noch immer Mittelstürmer geschrieben. Doch nach einer famosen Saison 2018/19 (21 Scorer-Punkte in 28 Spielen) erlitt der 1,92 Meter Stoßstürmer einen Kreuzbandriss und geriet anschließend in eine Formkrise.

Angesichts der dünnen Personaldecke im Sturmzentrum der Hertha hat Belfodil nun dennoch beste Chancen auf Einsatzzeiten. Beim Gastspiel in München durfte er so bereits über eine halbe Stunde ran - und erzielte prompt einen Treffer. Für den leider galt, was Belfodil aus seiner Schlussphase in Hoffenheim bestens kennen sollte: Abseits.