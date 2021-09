Interview | Berliner Solo-Radreisende - "Alleine auf dem Sattel muss ich keine Kompromisse eingehen"

Bild: Annika Traser/Knesebeck Verlag

02.09.21 | 11:51 Uhr

Die Berlinerin Annika Traser ist auf dem Rad schon zehntausende Kilometer durch die ganze Welt gefahren. Ob durch Australien, Amerika oder Skandinavien. Mit rbb|24 spricht die Solo-Radreisende über ihren Antrieb, Gefahren - und ihre Lieblingsstrecken.

rbb|24: Sie sind schon unglaubliche Strecken gefahren. Quer durch Australien, von Norden nach Süden durch Amerika, jetzt durch Schweden. Was treibt Sie an? Annika Traser: (lacht) Der Spaß an der Freude. Es ist eine unglaubliche Leidenschaft. Für mich ist das Fahrradfahren Freiheit. Wenn ich das alleine auf dem Sattel mache, muss ich keine Kompromisse eingehen. Es ist die Kombination aus sportlicher Aktivität und dem Nah-Dransein an den Menschen und der Natur, das mich immer und immer weitermachen lässt.

Wie viele Kilometer haben Sie auf Ihren großen Touren insgesamt schon abgerissen? (überlegt und rechnet) 55.000 bis 60.000, Pi mal Daumen.

Respekt! Was treffen Sie für Menschen, wenn Sie so alleine durch die Welt reisen? Das ist ganz abhängig vom Land. In Südamerika waren es ganz herzliche Familien, die mich aus Angst davor, dass ich alleine draußen schlafe, für ein, zwei Nächte als Leih-Tochter zu sich aufgenommen und verpflegt haben. Ansonsten sind es unglaublich begeisterte Menschen. Ich merke, wie ich mit meiner Geschichte und meiner Reise immer einen kleinen Funken übertragen kann. Man merkt, dass den Menschen bewusst wird, was man alles schaffen kann. Eine Frau, alleine durch Südamerika - das ist für viele unvorstellbar.

Annika Traser wurde 1993 geboren und wuchs in Berlin auf. Sie ist studierte Gesundheitsmanagerin. Ihre erste Solo-Radreise machte sie mit 19 Jahren - damals ging es durch Australien.

Sie haben es selbst schon angedeutet: Ist es nicht auch wirklich unglaublich gefährlich - mutterseelenalleine als junge Frau? Das ist keine neue Frage. Ich höre sie sehr, sehr oft. Egal ob in Amerika oder in Europa - Menschen haben Angst um mich. Wahrscheinlich mehr als ich um mich selbst.

Gab es denn mal brenzlige Situationen, Sind Sie mal an böse Menschen geraten? Nein. Und ich glaube, es ist ein bisschen mein Lebensmotto, dass wenn ich fröhlich und mit einem Lächeln durch die Welt gehe und den Menschen auch so gegenübertrete, mir auch gute Dinge passieren. Ja, mir wurde mein Handy geklaut und auch mein Fahrrad. Aber das passiert überall auf der Welt. Ansonsten bin ich auf unglaublich viele hilfsbereite Menschen getroffen. Immer wenn ich ein Problem hatte, wurde mir auch geholfen. In solchen Momenten wurde meine Hilflosigkeit nie ausgenutzt. Ich habe durch das Reisen wirklich das Bewusstsein bekommen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Das ist ein total schönes Gefühl.

Wie viele Kilometer fahren Sie am Tag, wenn Sie auf Ihren Reisen unterwegs sind? Im Schnitt sind es die 100 Kilometer, die ich voll mache. Das gibt mir genügend Zeit, morgens meinen Kaffee zu genießen oder mal ohne Stress eine Stadt anzuschauen. Auf der Reise zum Nordkap habe ich jetzt Tage gehabt, an denen ich nur 60 gefahren bin - und solche, an denen ich 160 gefahren bin. Es hängt extrem vom Höhenprofil und vom Wetter ab.

Packt Sie manchmal auch der sportliche Ehrgeiz? Absolut, ja! Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe mit Feldhockey auch mal Mannschaftssport betrieben, daher kommt das. Mit den Jahren habe ich es jetzt geschafft, diesen sportlichen Ehrgeiz mehr und mehr abzulegen. Denn eigentlich geht es bei so einer Radreise natürlich nicht um den Wettkampf. Ich bekomme keine Urkunde dafür, ob ich am Ende 100 Kilometer fahre oder nicht. Es ist ganz egal. Und ja: Trotzdem packt mich der Ehrgeiz immer wieder. (lacht)

Wann sind Sie denn stolz auf sich? Das ist eine gute Frage. Mir fällt es schwer, wenn andere mir mitteilen, was für eine starke Leistung das doch eigentlich ist. Ich selbst sehe das gar nicht so. Auch jetzt, als ich in 30 Tagen zum Nordkap gefahren bin, habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Ich bin einfach gefahren und hatte Spaß. Trotzdem weiß ich, dass es unglaublich ist, was ich da leiste und ich bin unglaublich stolz auf mich und meinen Körper, dass ich das machen kann. Dass ich auch den Mut habe, das zu tun. Und dass ich so in meinem Element bin und Spaß habe, dass ich eben nicht mehr darüber nachdenke, wie abenteuerlustig das eigentlich ist. Ich mache das halt einfach und das mit Freude. Ich glaube, dass ist der Schlüssel zum Erfolg.

Müssen Sie dafür auch manchmal ein bisschen blauäugig sein - nach dem Motto: Wird schon schiefgehen? Ja, ich kann blauäugig und manchmal auch naiv sein. Ich denke dann: Ich mache es jetzt einfach, probiere es - und wenn was schiefgeht, finde ich dafür eine Lösung. So viel Selbstbewusstsein hat mich das Reisen auch gelehrt, dass es für alles eine Lösung gibt. Und dass kein Problem groß genug ist, um mich davon abzuhalten, was ich mag.

Was ist das demotivierendste, was Ihnen unterwegs passiert ist? Ich hatte sehr damit zu kämpfen, als mein Fahrrad in Ecuador gestohlen wurde. Es wurde dann wiedergefunden. Aber es waren fünf Tage der Unwissenheit. Dieses Gefühl, dass das Fahrrad in den Händen von jemand Anderem war, der es willens entwendet und meine Reise damit auf Eis gelegt hat - das war sehr emotional und ich hatte damit zu kämpfen. Das ist vielleicht unverständlich, weil man sagen würde: 'Ey, du hast dein Fahrrad doch zurück, fahr doch einfach weiter.' Und trotzdem war das so ein Bruch in meinem Flow, dass ich danach erstmal eine kleine Pause brauchte. Ich war für zwei, drei Wochen in einem Hostel, habe alles sacken lassen, meine Kräfte gesammelt und den Fokus wiederhergestellt. Zwischendurch hatte ich schon nach Flügen nach Hause geschaut ...

Hat dieses Fahrrad einen Namen? Ja, Phileas.

Wie kommt es dazu? Der Hauptcharakter von "In 80 Tagen um die Welt" von Jules Verne - einem meiner Lieblingsbücher - heißt Phileas. Nach ihm habe ich mein Fahrrad benannt. Nicht, dass ich wirklich jemals in 80 Tagen um die Welt fahren wollen würde. Das ist für mich viel zu schnell, weil ich ja auch dieses Erkunden bei so einer Reise wichtig finde und gar nicht durch die Welt rasen möchte. Trotzdem finde ich den Namen unglaublich schön und die Brücke süß, sodass ich jetzt eben Phileas an meiner Seite habe.

Bei 60.000 Kilometern im Sattel ist die Frage wahrscheinlich schwierig, aber: Was ist das tollste Stück Welt, das Sie jemals mit dem Fahrrad bereist haben? (pfeift und lacht) Das ist wirklich super schwierig. Mir fallen spontan gerade zwei Momente ein. Der erste war in Kanada in den Rocky Mountains, als ich das erste Mal die schneebedeckten Gipfel gesehen habe. Da hatte ich Gänsehaut, weil mir bewusst geworden ist, dass ich gerade durch das ganze Land gefahren bin, um hier die Berge zu sehen. Und in Berlin haben wir ja nun mal auch nicht so viele Berge. Für mich war es also unglaublich spektakulär. Die Wochen danach, als ich durch die Rockys gefahren bin, habe ich das sehr, sehr genossen.

Und der andere Moment? Der war auf meiner jetzigen Reise durch Skandinavien. Da hatte ich einen Morgen, an dem ich so um 3 Uhr morgens losfahren musste um 6 Uhr das Schiff zu bekommen. Das war der erste Tag vom Nordkap in Richtung Süden. Die Sonne ist dort zwar untergegangen, aber es ist nicht dunkel geworden. Um 3 Uhr morgens hattest du einfach die unglaublich schöne Röte von der Sonne. Es war ein klarer Himmel, die Straßen waren leer, ich habe nicht einen Menschen gesehen. Ich bin an der Küste entlang über eine kurvige Straße runter bis zum Hafen. Das habe ich sehr genossen. Das waren mit die schönsten Stunden auf dieser Reise.

Schauen wir einmal noch nach Berlin. Was ist hier zuhause für Sie das schönste Stück Fahrradtour? Ich fahre unglaublich gerne im Grunewald entlang. Auf dem Kronprinzessinenweg hat man eine lange, gerade Strecke, auf der man je nach Uhrzeit auch mal schnell fahren kann. Und im Kontrast kann man sich dann - wenn man das richtige Fahrrad hat - auf den Waldwegen links und rechts ein bisschen treiben lassen. Da fühle ich mich sehr wohl.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Alex Schurig, rbb 88.8. Er ist passionierter Radfahrer und der Kapitän des rbb 88.8-Teams bei Stadtradeln. Es handelt sich um eine redigierte und leicht gekürzte Version des Gesprächs.