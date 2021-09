Mihambo hat dabei nicht an ihre Leistung vom olympischen Fabel-Wettkampf in Tokio anknüpfen können - landete beim Istaf aber dennoch auf Platz zwei. In Berlin sprang die 27-Jährige von der LG Kurpfalz 6,70 m weit und blieb damit drei Zentimeter hinter der Britin Jazmin Sawyers. In Tokio war Mihambo noch 30 Zentimeter weiter gesprungen und hatte so olympisches Gold gewonnen. Nach diesem Triumph hatte sie wegen einer Fersenprellung jedoch nur wenig trainieren können.