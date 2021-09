Aufgrund des Lokführerstreiks kommt es bis einschließlich Montag zu massiven Beeinträchtigungen.

Verkehrsangebot nach Linien (02./03.09 + 06.09.) Linie verkehrt zwischen Takt S1 Potsdam Hauptbahnhof <> Wannsee <> Oranienburg 20 min / ab ca. 21:45 Uhr über Blankenburg - Schönfließ S2 Blankenfelde <> Lichtenrade 20 min / in SVZ* 40 min S2 Lichtenrade <> Bernau 20 min / in SVZ* 40 min S25 Teltow Stadt <> Hennigsdorf 20 min / in SVZ* 40 min S3 Erkner <> Ostbahnhof 20 min / in SVZ* 40 min S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg 20 min S5 Strausberg Nord <> Charlottenburg 20 min S7 Ahrensfelde <> Friedrichstraße 20 min S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2 20 min *SVZ: Schwachverkehrszeit ab ca. 21 Uhr Stand: 03.09.2021 Das geplante Fahrtangebot während des Streiks am 04./05.09. S1 Potsdam Hbf <> Wannsee <> Blankenburg <> Oranienburg 20 min / nachts* 30 min S1 Birkenwerder <> Waidmannslust 20 min / nachts* 30 min SEV S1 Bus: Gesundbrunnen <> Wittenau 20 min / nachts* 30 min SEV S1 Bus: Wittenau<> Waidmannslust 20 min / nachts* 30 min S2 Blankenfelde <> Lichtenrade 20 min / nachts* 40 min S2 Lichtenrade <> Bernau 20 min / nachts* 40 min S25 Teltow Stadt <> Gesundbrunnen 20 min / nachts* 30 min SEV S25 Bus: Gesundbrunnen <> Henningsdorf 20 min / nachts* 30 min S3 Erkner <> Ostbahnhof 20 min / nachts* 40 min S46 Königs Wusterhausen <> Schöneberg 20 min / nachts* 40 min S5 Strausberg Nord <> Mahlsdorf <> Wuhletal 20 min / nachts* 30 min S5 Ostkreuz <> Westkreuz 20 min / nachts* 30 min SEV S5 Bus: Wuhletal <> Friedrichsfelde Ost 20 min / nachts* 30 min S7 Ahrensfelde <> Springpfuhl 20 min / nachts* 30 min S7 Lichtenberg <> Westkreuz 20 min / nachts* 30 min SEV S7 Bus: Springpfuhl <> Lichtenberg 20 min / nachts* 30 min S9 Pankow <> Schöneweide <> Flughafen BER T1-2 20 min / nachts* 40 min * Hinweise zum Abend- und Nachtverkehr: S2, S3 ab ca. 21 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt S1, S25, S5, S7 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 30-Minuten-Takt S46, S9 ab ca. 01:30 Uhr bis 5 Uhr (Sa) bzw. 7 Uhr (So) im 40-Minuten-Takt Stand: 03.09.2021