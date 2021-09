Die BR Volleys starten in die neue Saison als Deutscher Meister – mal wieder. Sie konnten den Titel zum fünften Mal in Folge verteidigen. Das Finale gegen den VfB Friedrichshafen gewannen sie souverän mit 3:0 Siegen. Trotz vieler Verletzungen, die der Mannschaft über weite Teile der Saison zu schaffen machten, gelang den BR Volleys in der Champions League der Schritt unter die besten Acht. Im Viertelfinale war dann gegen Trentino Schluss.

Die Erfolgsgeschichte soll weiter gehen. "In der Tat ist die Kaderplanung dieses Jahr genau so gelaufen, wie wir das wollten. Da muss man auch mal Glück haben", sagt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Für ihn bedeutet das eine "Qualitätssteigerung" im Kader.

Als sich Benjamin Patch im vergangenen Jahr als queer outete, löste das Wirbel in der Sportwelt aus. Das überraschte ihn, wie der Spieler der BR Volleys jetzt sagt. Shea Westhoff über das Ringen eines Top-Athleten, der sein zu dürfen, der er sein will.

Trainer Enard blickt zuversichtlich auf die Entwicklung der Mannschaft: "In Polen habe ich schon einige gute Dinge gesehen. Die Energie war wirklich gut. Das Team freut sich und ich denke alle sind ehrgeizig. Wir brauchen diese Energie, um etwas Starkes aufzubauen." Durch den tiefen Kader können die Volleys auch die Ausfälle von Samuel Tuja und Anton Brehme auffangen. Tuia zog sich in Polen einen Muskelfaserriss zu und Brehme kehrte mit einer Verletzung von der EM zurück. Beide werden zum Saisonauftakt und voraussichtlich in den Wochen danach fehlen.

In der Champions League haben die BR Volleys eine leichtere Gruppe als in den Vorjahren erwischt. "Und unter den ersten Acht in Europa zu sein, wäre eine tolle Geschichte", sagt Niroomand. Als gefährlich in der Gruppe gilt nur Zenit St. Petersburg. Doch auch als potenzieller Gruppenzweiter müssen die Volleys den indirekten Vergleich im Auge behalten, denn nur die drei besten Zweiten kommen weiter.

"In Deutschland müssen wir in der Lage sein, mit diesem Kader um alle Titel, die zu vergeben sind, ernsthaft mitzuspielen", so Niroomand. Gleich am Samstag, den 2. Oktober, könnten sich die BR Volleys ihren ersten Titel im Supercup sichern. Zum Saisonauftakt empfängt der Deutsche Meister die United Volleys Frankfurt, den Pokalsieger der letzten Saison. Am 6. Oktober empfangen die BR Volleys dann die Helios Grizzlys Giesen zum Bundesligastart in der Max-Schmelling-Halle.