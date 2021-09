Die Bobsportlerin meint die "Selektion" in Peking, ein kalt klingender Begriff. Es ist das Auswahlverfahren des deutschen Bob- und Schlittenverbandes (BSD) im Oktober, das darüber entscheidet, welche Bobteams zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking reisen dürfen – und wer zu Hause bleiben muss.

Europameisterin Laura Nolte ist mit ihrer Anschieberin bereits gesetzt für die Olympischen Spiele. Gesucht werden zwei weitere Frauenteams. Dafür gibt es drei Bewerberinnen: Stephanie Schneider, Kim Kalicki – und die Berlinerin Mariama Jamanka. Sie gilt als eine der besten Bobfahrerinnen der Welt, gewann gemeinsam mit Anschieberin Lisa Buckwitz die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, außerdem Gold in der darauffolgenden Weltcupsaion und bei der Weltmeisterschaft. Doch in der Pekinger Quali-Runde helfen ihr die Titel der letzten Jahre nicht.

Das Programm in Chinas Hauptstadt, es wird straff. Mit anderen europäischen Bobsport-Delegationen fliegt die deutsche Delegation in einem gemeinsamen Charterflugzeug am 3. Oktober nach Peking, am Tag darauf dürfen sich die deutschen Pilotinnen und ihre Anschieberinnen in Trainingseinheiten mit der Bobbahn vertraut machen. "Wir kennen die Bahn nicht", sagt Jamanka. "Viel Zeit zum Einfahren werden wir nicht haben", sagt Jamanka, "die Zahl der Trainings ist so aufgeteilt, dass jedes Team die gleiche Anzahl hat."