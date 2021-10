Basketballerinnen von Alba Berlin - Aufstieg ohne Eile

Bild: Philipp Sommer

29.10.21 | 09:10 Uhr

Vor zwei Jahren kündigte Alba Berlin an, dass die Frauen im Verein sichtbarer werden sollen. Bis zum Aufstieg in die Damen-Bundesliga wird es voraussichtlich noch etwas dauern. Doch das spielt für Alba Berlin eine eher untergeordnete Rolle. Von Lynn Kraemer



Wenn in Deutschland über Basketball gesprochen wird, dann meistens über die BBL, die Basketball-Bundesliga der Männer. Wenn in Berlin über Basketball gesprochen wird, dann meistens über Alba Berlin und die Profis um Maodo Lo und Luke Sikma. Eine weitere Mannschaft und Liga gehen dabei unter. Denn zu Alba Berlin gehört auch ein Team, das in der 2. DBBL Nord, der zweiten Damen-Basketball-Bundesliga, spielt. Die Spielerinnen heißen Lucy Reuß, Lena Gohlisch und Valeria Aleksieva. Der Berliner Klub will, dass auch sie bekannt werden.



imago images/O. Behrendt 69:82 gegen Bayern München - Alba verliert deutsches Prestigeduell Alba Berlin hat im siebten Saisonspiel der Basketball-Euroleague den dritten Sieg verpasst. Im deutsch-deutschen Duell gegen Bayern München zeigten die Berliner dabei eine überzeugende Leistung, ehe die Gäste in den Schlussminuten davonzogen.

Keine Pausenunterhaltung

"Bei unseren Heimspielen ist der Eindruck entstanden, dass Frauen bei Alba vor allem für die tanzende Pausenunterhaltung zuständig sind, während Männer Basketball spielen", räumte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi vor der Saison 2019/2020 ein. Nach 25 Jahren entschloss sich der Verein, auf die Cheerleader in den Spielunterbrechungen zu verzichten. Gleichzeitig planten die Berliner, den Frauen- und Mädchenbasketball stärker zu fördern. "Wir haben die Situation angesprochen, weil wir glauben, dass es für uns als Gesellschaft wichtig ist, in den Frauensport zu investieren und ihn wertzuschätzen", erklärt Sportdirektor Himar Ojeda rückblickend. Die Alba Dancers trainieren inzwischen für Meisterschaften. Und: Albas Basketballabteilung der Frauen war vor zwei Jahren schon die größte in Deutschland - und ist noch weiter gewachsen.

"Dass so ein großer Verein ein öffentliches Statement macht, gibt einem natürlich erstmal Rückenwind", sagt Lucy Reuß, die bereits in ihrer achten Saison für Alba Berlin spielt. Im Frauensport sei es oft so, dass solche Kleinigkeiten und Umschwünge nicht so krass auffallen würden. Und es blieb nicht nur beim öffentlichkeitswirksamen Statement: "Innerhalb des Vereins wurde klar kommuniziert, dass die Frauen jetzt einen anderen Stellenwert haben. Das wurde wie eine Regel gesetzt, und das hat man schon gemerkt."



Tiefergehende Wertschätzung

Es sind einerseits sehr offensichtliche Änderungen, wie die Alba-Website, mit einzelnen Übersichtsseiten für die Männer und Frauen, regelmäßige Spielberichte oder eine eigene Bekleidungslinie für die Sportlerinnen. Dazu kommen aber auch interne Teamevents mit beiden Profimannschaften, ein eigener Teamarzt und professionelle Mannschaftsfotos. "Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang als ich für Alba gespielt habe, mussten die Frauen sogar noch die Mitgliedsbeiträge zahlen", erzählt Lucy Reuß. Inzwischen haben die Spielerinnen Verträge oder erhalten Aufwandsentschädigungen. Ihren Lebensunterhalt kann Reuß damit aber nicht bestreiten. Sie studiert im siebten Semester Jura. Nebenbei arbeitet die 24-Jährige jede Woche sieben bis zehn Stunden in einer Kanzlei: "Für mich ist das eine Dreifachbelastung mit Arbeit, Uni und Sport. Es wäre natürlich schön, wenn man daraus vielleicht eine Zweifachbelastung werden könnte und langfristig gesehen auch eine Perspektive als Profisportlerin." Doch das Geld ist für sie nicht die große Motivation: "Wir kommen, weil wir Bock haben zu zocken." Gleichzeitig will sie Vorbild sein für die jungen Mädchen: An ihr und anderen Spielerinnen könnten sie sehen, wie hochklassiger Basketball und ein Studium zusammen funktionieren können.



imago-images/GEPA pictures 1 min Frithjof Seidel wird Synchronschwimmer - Der Sprung in ein neues Leben Als Wasserspringer gehörte er zur Weltspitze, als Synchronschwimmer fängt er bei Null an. Frithjof Seidel wagt mit 24 den Schritt von einem Leistungssport in den nächsten. Über Nasenklammern, Olympia und einen männlichen Vorreiter. Von Jonas Schützeberg

Kein spontaner Geldregen aus der BBL

Theoretisch könnte Alba Berlin von einer Saison zur nächsten viel Geld in die Frauenmannschaft pumpen und sich mit Topspielerinnen in die erste Liga einkaufen. Ein noch größeres Aushängeschild in Basketball-Deutschland. Doch das will der Verein nicht. "Wir wollen nicht einfach das Geld benutzen, dass wir mit den BBL-Pros generieren. Wir wollen kein Frauenteam mit einem großen Budget", sagt Sportdirektor Himar Ojeda. Stattdessen soll die Mannschaft nachhaltig aufgebaut werden. Anders als im Fußball gibt es in der ersten und zweiten Liga nur wenige Überschneidungen zwischen den Basketball-Profimannschaften der Frauen und Männer und den dahinterstehenden Vereinen. Alba Berlin fällt fast etwas aus der Reihe. Die BBL-Klubs sollten nicht versuchen, die bestehenden Vereine durch eigene Frauenteams zu verdrängen, sondern so den Frauenbasketball zu stärken, sagt Himar Ojeda: "Wir müssen alle als Gesellschaft zusammenarbeiten und mehr Aufmerksamkeit für die Frauenteams und den Frauensport schaffen." Die DBBL müsse aus eigener Kraft wachsen.



Mehr Mädchen für Basketball begeistern

"Wir wollen mehr Möglichkeiten für die Mädchen schaffen und mehr Mädchen in den Verein holen", sagt Ojeda. Das große Ziel sei es, Basketball an den Berliner Schulen auszubauen und in jeder Alterskategorie Mädchenmannschaften zu haben: "Wir glauben, dass immer noch mehr Platz für Mädchenteams da ist und wir eine große Basis schaffen können, damit Mädchen Basketball spielen können." Langfristig würden so auch mehr Mädchen in das Profiteam wechseln. Die Frauen sollen in der Zukunft in der ersten Liga spielen. Auf einen festen Zeitplan hat Alba Berlin verzichtet. Der Klub wolle es verdienen, dort zu spielen. "Wir sind nicht an dem Punkt, mit dem wir gerechnet haben, aber das liegt an der Pandemie, die alles verlangsamt hat", sagt Himar Ojeda. Der Spielbetrieb pausierte in der letzten Saison. "Ich bin glücklich, weil wir es geschafft haben, viele der Juniorinnen in die erste Mannschaft zu integrieren", so der Sportdirektor. Für Alba-Spielerin Lucy Reuß liegt der Fokus deswegen darauf, "dass wir erstmal aus der Mannschaft selbst das Beste rausholen." Bald auch gerne wieder vor Publikum, das momentan noch nicht in die Halle darf: "Wir jetzt schon total oft von den jungen Spielerinnen angesprochen worden, wann sie mal bei uns zuschauen können." Das Zusammenspiel von weiblichen Vorbildern und Nachwuchsspielerinnen soll schließlich langfristig wachsen.



Sendung: rbb UM6, 28.10.2021, 18 Uhr