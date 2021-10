Der Berliner Sportverein Karower Dachse wurde am Montagabend mit dem Silbernen "Stern des Sports" ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Bärensaal in Berlin Mitte statt.

Der Sporttreff Karower Dachse e. V. wurde 1999 von sieben Familien aus Karow gegründet. Heute hat der Verein 2.600 Mitglieder, die in 50 Sportarten und 14 Musikgruppen aktiv sind. Das Angebot der Karower Dachse reicht von traditionellen Sportarten über Trendsportarten bis hin zum Reha-Sport und Inklusions-Sportangeboten, sowie einer Musikschule.

Neben dem Silbernen "Stern des Sports" erhalten die Karower Dachse als Prämie ein Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro. Außerdem sind sie als Landessieger fürs Bundesfinale um die "Sterne des Sports" in Gold qualifiziert. In den vergangenen Jahren gab es hier eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro für den Gewinner. Dafür müssten sich die Karower Dachse gegen die bundesweite Konkurrenz durchsetzen.

Die Verantwortung für das Bundesfinale liegt beim Bundesverband der Volksbanken und dem DOSB. In den vergangenen Jahren haben bei den "Sternen des Sports" in Gold abwechselnd die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Auszeichnungen persönlich an alle Finalisten überreicht.