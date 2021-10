Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der Euroleague einen Dämpfer hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem zweiten Saisonerfolg in der Königsklasse verloren die Berliner beim griechischen Play-off-Kandidaten Olympiakos Piräus knapp mit 83:87 (42:52).

Berlin, das in der Bundesliga bereits am vergangenen Sonntag in der Bundesliga bei der 59:65-Heimniederlage gegen die BG Göttingen einen Rückschlag hinnehmen musste, lag in Piräus zu keinem Zeitpunkt in Führung.

Zunächst konnten die Gäste die Begegnung in der Anfangsphase immerhin offen halten und noch zweimal für zwei Gleichstände sorgen, doch mit zunehmender Spieldauer zogen

die Griechen auf zwischenzeitlich bis zu 16 Punkte davon. Nationalspieler Maodo Lo und Co. stemmten sich allerdings im Schlussviertel nachdrücklich gegen die drohende Pleite und kamen gegen die nachlassenden Hausherren durch eine Aufholjagd in der vorletzten Spielminute sogar noch bis auf drei Zähler heran. Letztlich konnten das Gonzalez-Team aber keine Wende mehr herbeiführen.

In Berlins Mannschaft war Oscar da Silva mit 17 Treffern der erfolgreichste Spieler aus einem Quartett mit einer zweistelligen Zählerausbeute. Bester Olympiakos-Werfer war der US-Amerikaner Tyler Dorsey mit 13 Punkten.