Die BR Volleys haben am Samstag bei den Netzhoppers KW-Bestensee gewonnen. Der Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga tat sich gegen gute Netzhoppers lange Zeit schwer, gewann das Spiel am Ende aber dennoch verdient.

Die BR Volleys haben das Berlin-Brandenburg-Derby in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft von Cedric Enard setzte sich am Samstagabend bei den Netzhoppers KW-Bestensee mit 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 27:25) durch.

Zu Beginn des ersten Satzes gelang es den Netzhoppers, den Abschnitt ausgeglichen zu gestalten. Die Führung wechselte regelmäßig, kein Team konnte sich in der Anfangsphase absetzen.

Berlin wirkte zunächst noch etwas zurückhaltend und unkonzentriert. Die Netzhoppers nutzten die Möglichkeiten, die ihnen die Volleys boten, gut aus und hielten das Spiel zu Beginn so offen. Im Anschluss zogen die Berliner das Tempo dann aber erstmals an und setzten sich beim Stand von 19:15 auf vier Punkte ab. Zwar verkürzten die Gastgeber in der Folge noch einmal, am Ende ging der erste Satz aber dennoch verdient mit 25:23 an die Volleys. Die Berliner nutzten ihren zweiten Satzball konsequent.