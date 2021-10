Eiserne Festspiele in Europa erhoffte sich der 1. FC Union mit der Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Conference League. Doch nachdem es zum Auftakt in Prag eine unnötige Niederlage setzte und die Freude über den Heimsieg gegen Maccabi Haifa von antisemitischen Ausfällen einzelner Berliner Fans getrübt wurde, erlebten die Köpenicker am Donnerstag in Rotterdam die bisher dunkelsten Stunden ihres Europapokalabenteuers.

Doch nicht nur sportlich werden die 2.400 mitgereisten Fans den Trip nach Rotterdam in dunkler Erinnerung behalten. Von Anfang an stand ihre Reise unter einem schlechten Stern. Nachdem am Mittwoch bereits niederländische Hooligans die Union-Delegation um Präsident Dirk Zingler und Kommunikationschef Christian Arbeit in einer Bar mit Stühlen attackiert hatten, sorgte Orkantief "Ignatz" für eine ungemütliche Anreise. Weil zeitweise der Zugverkehr wegen Sturmschäden auf der Strecke unterbrochen war, mussten viele große Umwege in Kauf nehmen und kamen nur gerade rechtzeitig in der Hafenstadt an. Aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie es auch ins Stadion schafften.

Zum Anpfiff waren nicht annähernd alle Unioner im Gästeblock. Während in "der Wanne", wie das Rotterdamer Stadion auf Deutsch übersetzt genannt wird, das Spiel begann, kesselte die niederländische Polizei auf dem Vorplatz hunderte Fans ein. Christian Arbeit sprach später von einem "äußerst rabiaten Polizeieinsatz". Die Eiserne Hilfe, das Rechtshilfekollektiv der Fanszene, zeigte auf Twitter einen schwer am Kopf verletzten Fan. Ihr Vorsitzender Andreas Lattemann nannte den Einsatz willkürlich: "Es gab beim Fan-Marsch gezielte Angriffe auf Köpfe der Beteiligten den Einsatz von Schlagstöcken und Hunden, mehrere Personen wurden gebissen, haben Platzwunden oder sind im Krankenhaus." Noch am Abend wolle die Situation gemeinsam mit der UEFA und Feyenoord auswerten, kündigte Arbeit an. "Diese Situation war inakzeptabel."

Die Polizei teilte ihrerseits mit, es habe insgesamt 75 Festnahmen gegeben. Unter anderem habe eine Gruppe von insgesamt 59 Personen vor der Begegnung gezielt die Konfrontation mit Feyenoord-Fans gesucht.