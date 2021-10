Nach dem starken Saison-Start in der Dritten Liga wartet Viktoria Berlin seit vier Spielen auf einen Sieg. Die Verantwortlichen nehmen es gelassen. Die Entwicklung sei weiter gut. Bei Tabellenführer Magdeburg will man gewohnt offensiv auftreten. Das Spiel können Sie am Samstag ab 14 Uhr live im rbb Fernsehen Berlin und im Stream bei rbb|24 verfolgen.

"Wenn man sich die elf Jungs anguckt, die regelmäßig in der Start-Elf stehen, spielen doch sehr viele zum ersten Mal in der Dritten Liga", sagte Muzzicato vor dem Spiel in Magdeburg. Seine Mannschaft hätte auch an den vergangenen Spieltagen sehr gute Leistungen gezeigt. "Nur die Ergebnisse stimmen nicht", so Muzzicato. Eine Formdelle sieht der Coach nach eigener Aussage aber nicht.

"Man darf nicht erwarten, dass wir als Aufsteiger gegen 1860 München und den VfL Osnabrück gewinnen. Auch in Freiburg kann man mal verlieren", so der 43-Jährige. Einzig die Niederlage gegen Havelse bezeichnete Muzzicato als "unnötig und überheblich". In der Entwicklung sei das aber der einzige Schritt zurück gewesen. Insgesamt solle nicht vergessen werden, wo Viktoria als frischer Aufsteiger herkomme. "Wir sind in einer guten Phase der Entwicklung. Die Jungs ziehen jeden Tag gut mit - es macht wirklich Spaß."