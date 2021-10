Bob Hanning , 1968 in Essen geboren, ist Handballtrainer und Sportfunktionär . Er ist seit 2005 Geschäftsführer der Füchse Berlin , die er zurück in die Bundesliga führte. Bei den Füchsen legt Hanning ein besonderes Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit und trainiert die A-Jugend. 2013 wurde Hanning Vizepräsident des Deutschen Handballbundes , wird dieses Amt aber ab Oktober 2021 abgeben. Seit der Saison 2021/22 trainiert Hanning zudem den Drittligisten 1. VfL Potsdam. Seine Autobiographie "Hanning. Macht. Handball." , die er mit Christoph Stukenbrock geschrieben hat, erscheint am 1. Oktober bei Edel Books.

Sie sind aufgewachsen in einem Hochhaus in Essen, mit Blick auf die Gruga-Halle. Dort spielte damals der Tusem sehr erfolgreich Handball. So erklären Sie die Liebe zu diesem Sport. Wenn das Hochhaus allerdings an der Hafenstraße am Fußballstadion von Rot-Weiss Essen gestanden hätte, wäre es dann nicht zur Liebe zum Handball gekommen?

Das kann ich nicht sagen. Wir haben damals in der zehnten Etage gewohnt, ich konnte nicht nur auf die Gruga-Halle, sondern auch auf die Kirmes schauen. Tatsächlich bin ich deswegen bis heute absolutes Kirmes-Kind, gehe auf jedes Karussell – je schneller, desto besser. Für Tusem Essen gilt das Gleiche: Es war ein großer Verein, in der Tat bin ich so zum Handball gekommen. Aber ich bin trotzdem auch ins Stadion zu Rot-Weiss Essen gegangen.