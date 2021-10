Auswärtsspiel - Gegen Tasmania will Cottbus zurück in die Erfolgsspur

22.10.21 | 17:36 Uhr

Erst in der letzten Sekunde kassierte Energie Cottbus am Mittwoch den Ausgleich beim Chemnitzer FC. Die Lausitzer hängen damit im Mittelfeld der Tabelle fest. Und Trainer Wollitz fragt sich nach dem späten Punkteverlust: Steckt die Mannschaft das weg?

"Fehlentscheidungen gehören leider dazu. Da kann man nichts dran ändern", kommentiert Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz mit etwas Abstand, das späte 1:1 in Chemnitz. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit, war den Sachsen der Ausgleich gelungen. "Als Schiedsrichter steht man über den Dingen und kann entscheiden, was man will", kommentiert Wollitz, die aus seiner Sicht zu lange Nachspielzeit. "Weil wir fünf Mal gewechselt haben, gab es fünf Minuten oben drauf", bekam Wollitz nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Oliver Lossius erläutert.

War die Nachspielzeit in Chemnitz zu lang?

Ob das nun tatsächlich zu viel oder angemessen war, ändert am Ergebnis nichts mehr. Mit dem einen Punkt steht Cottbus auf Platz acht in der Tabelle. 12 Zähler hinter Spitzenreiter Berliner AK. "So wie unser Kader aktuell zusammengestellt ist, können wir auch keine höheren Ansprüche stellen", sagt Wollitz, der vor dem Auswärtsspiel bei Tasmania Berlin weiter mit einem kleinen Kader arbeiten muss. Und das sich in den kommenden Wochen nicht ändert. Aktuell besteht das Team aus 15 Feldspielern. Joshua Putze (Achillessehnenanriss), Jan Koch (Sehne im Adduktorenbereich angerissen) und Shawn Kauter (möglicherweise Kreuzbandanriss) fallen wochenlang aus. Alle drei Stammkräfte werden bis zur Winterpause nicht mehr spielen. Neben den körperlichen Blessuren, gibt es in der Cottbuser Mannschaft aber auch Blessuren auf der Seele. "Wir sind von der Leistung her, von den Topmannschaften nicht weit entfernt. Aber wir sind leider nicht in der Lage in allen guten Spielen auch zu gewinnen", sagt Claus-Dieter Wollitz, der sich Sorgen um die Verfassung seines Teams macht. "Wie gut die Jungs das 1:1 wegstecken, werden wir erst am Sonntag sehen."

Energie kommt trotz Erfolgsserie-Serie nicht weiter

Der Cottbuser Trainer macht aber auch deutlich, dass sich sei Team in den vergangenen Wochen entwickelt hat. Seit inzwischen sieben Pflichtspielen (Liga und Landespokal) hat Energie nicht mehr verloren. "Es steht inzwischen eine echte Mannschaft auf dem Platz. Die immer viel investiert." Und ein hohes Investment erwartet Wollitz auch am Sonntag in Berlin. Aufsteiger Tasmania hat daheim in sieben Partien nur ein Mal verloren. Da es aber auswärts kaum läuft, stehen die Hauptstädter auf Rang 16 in der Tabelle. "Das Spiel am Sonntag, wird mit dem vom Mittwoch taktisch kaum zu vergleichen sein. Wir brauchen aber, wie am Mittwoch auch, maximale Mentalität." Und vielleicht ein bisschen Glück, dass nicht wieder fünf Minuten nachgespielt wird.

