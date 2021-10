Die Antwort der wachgerüttelten Cottbuser ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz nahm das Spiel etwas mehr an sich und wurde wiederholt Rathenow im Strafraum gefährlich. Die Cottbuser schafften es das Spiel nach zehn Minuten über zwei Ecken zu drehen. Die erste Flanke vors Rathenower Tor wurde von Tobias Eisenhuth per Kopfball verwandelt. Keine zwei Minuten später sah sich Cottbus in der gleichen Standardsituation. Es folgte der gleiche Ausgang mit einem erfolgreichen Kopfball von Jonas Hilde.

Obwohl Cottbus das Spiel danach stärker kontrollierte, ließ Rathenow nicht nach und wartete auf eine weitere Chance. Die bot sich in der 36. Minute als Vasilios Polichronakis mit einem langen Pass von rechts auf Lucas Will spielte, der sich vor dem Tor in Stellung gebracht hatte. Der 1,75-Meter-Mann nahm den Ball mit dem Kopf an, steuerte ihn ins Tor und feierte den Ausgleich mit einem Flick-Flack. In der letzten Situation der ersten Halbzeit legte Jonathan Muiomo für die Rathenower zum 3:2 nach.