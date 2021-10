Marianne Buggenhagen in die "Hall of Fame" des deutschen Sports gewählt

Marianne Buggenhagen ist von der Jury in die "Hall of Fame des deutschen Sports" gewählt worden. Das gab die Stiftung Deutschen Sporthilfe am Dienstag bekannt. Die aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern stammende Athletin prägte über ein Vierteljahrhundert lang die Para-Leichtathletik in Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen.

Durch die Aufnahme in die "Hall of Fame" des deutschen Sports steht Marianne Buggenhagen ab sofort in einer Reihe mit über 120 Persönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. "Es ist das größte, was es gibt und ich freue mich sehr - besonders als Behindertensporterlin", sagte Buggenhagen. Die offizielle Aufnahmefeier findet am 24. November 2021 im Allianz Forum in Berlin statt.