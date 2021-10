In einer bislang wechselhaften Saison gibt es bei den Eisbären eine Konstante: Vor eigenem Publikum können sie nicht gewinnen. Vor dem Heimspiel in der Champions Hockey League gegen Lugano am Dienstag nennt Spieler Marcel Noebels Gründe dafür.

rbb|24: Am Dienstag findet in der Champions Hockey League das Spiel Ihrer Eisbären gegen HC Lugano statt - zu Hause in der Arena am Ostbahnhof. Ist das ein Vorteil oder Nachteil?

Marcel Noebels: Zu Hause zu spielen ist immer ein Vorteil. Ich spiele lieber zu Hause als auswärts.

Aber in der laufenden Saison konnten die Eisbären heimwärts bislang nicht gewinnen. Woran liegt das?

Noch ist es sehr früh in der Saison. Wir haben gezeigt, dass wir gute Phasen hatten bei Heimspielen. Was wir brauchen, ist ein guter Start ins Spiel. Wir müssen mit Feuer aus der Kabine kommen, um zu zeigen, dass wir von Anfang an bereit sind. Zu Hause versuchen wir oft, Plays und Tore zu machen, die etwas ganz Besonderes für die Zuschauer sind. Wir müssen einfacher spielen, müssen vor allem von der Strafbank wegkommen. Wir spielen zu oft in Unterzahl, das kostet viel Kraft für die Übrigen auf dem Eis.