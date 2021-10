S 41, S 42

Vom 12. Oktober (Di), 4 Uhr durchgehend bis 28. Oktober,1.30 Uhr Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Ostkreuz und Greifswalder Straße. S-Bahnlinien S41 und S42 fahren wie folgt: - S41 fährt .. von Frankfurter Allee Ostkreuz, Südkreuz, Westkreuz, Gesundbrunnen bis Greifswalder Straße im 10-Minutentakt. zusätzliche Verstärkerzüge fahren von Frankfurter Allee Ostkreuz, Südkreuz, Westkreuz bis Gesundbrunnen im 20-Minutentakt: im Zeitraum Montag - Freitag ganztägig, im Zeitraum Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. - S42 fährt .. von Greifswalder Straße Gesundbrunnen, Westkreuz, Südkreuz, Ostkreuz und Frankfurter Allee im 10-Minutentakt. zusätzliche Verstärkerzüge fahren von Gesundbrunnen, Westkreuz, Südkreuz, Ostkreuz bis Frankfurter Allee im 20-Minutentakt im Zeitraum Montag - Freitag ganztägig, im Zeitraum Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. - Fahrzeitänderung: Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Fahrzeitänderungen. Gleisänderung: In Frankfurter Allee fährt die S41 in Richtung Ostkreuz/Südkreuz von den Gleisen 1 und 2. - Bitte steigen Sie zwischen der S41/S42 und dem Ersatzverkehr mit Bussen in Ostkreuz um. In Frankfurter Allee beträgt der Fußweg zwischen S-Bahnhof und der Haltestelle des Ersatzverkehrs in der Gürtelstraße ca. 300 Meter. Zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee fahren die S41/S42 und der Ersatzverkehr mit Bussen nahezu parallel.