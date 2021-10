"Mannschaftsdienlich, aufopfernd und die Freude am Eishockey“, so lautet Frank Hördlers Antwort auf die Frage, welche drei Eigenschaften ihn als Eishockey-Spieler auszeichnen. Man merkt schnell in einem Gespräch mit dem Kapitän der Eisbären Berlin, dass er kein Alleinunterhalter ist. Der 36-Jährige wirkt fokussiert, gelassen und ohne große Gefühlsausbrüche nach außen. Daran ändert auch ein weiterer Rekord nichts.

Am vergangenen Spieltag gegen die Schwenninger Wild Wings verloren die Berliner mit 1:3. Damit riss die Serie von fünf Siegen in Folge. Abgesehen vom Sportlichen gab es aber trotzdem einen Grund zu Feiern. Kapitän Frank Hördler ereichte mit seiner Teilnahme an diesem Spiel einen neuen Meilenstein in seiner Karriere.