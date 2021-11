In der Deutschen Eishockey Liga verlieren die Eisbären Berlin eine hochklassige Partie gegen den Tabellennachbarn Wolfsburg. In der Neuauflage des Finales der Vorsaison schenkten sich beide Teams nichts. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung.

Für die Eisbären ist Nielsen ein echter Glücksgriff, der Mittelstürmer gehört zu den erfahrensten Profis überhaupt. Ab 2006 bestritt Nielsen in 15 Jahren ganze 949 Spiele in der NHL. Zunächst lief er zehn Jahre für die New York Islanders auf, dann fünf Jahre für die traditionsreichen Detroit Red Wings, drei Jahre davon als Assistenzkapitän. 171 Tore und 311 Assist verbuchte er insgesamt in der NHL.

Für Nielsen seien die Eisbären außerdem eine besondere Adresse, weil mehrere Nordamerikaner dort als Spieler oder im Trainerteam unter Vertrag sind. "Die Atmosphäre in der Kabine ist also nah an dem, was ich gewöhnt bin", sagt er im Hinblick auf seine anderthalb Jahrzehnte in der NHL.

Gemeint sein dürfte dabei auch Eisbären-Coach Serge Aubin. Der Kanadier ist glücklich über die Verpflichtung von Nielsen: "Für unser Team ist er eine großartige Ergänzung, nicht nur als Person", sagt Aubin. "Er ist stets ruhig, gelassen, doch vor allem ist seine Erfahrung ein Element, über das wir uns freuen."

Aber ist der Däne auch das Element, das die Eisbären für die komplizierte Aufgabe Titelverteidigung benötigen? Einen sportlichen Stempel konnte Nielsen dem Eisbären-Spiel jedenfalls noch nicht wirklich aufdrücken. Fünfmal lief er bislang für die Berliner auf, dabei verzeichnete er zwei Torvorlagen und null Treffer. Doch Aubin sagt, was ihm wirklich wichtig ist bei Nielsen: Dieser habe so vieles gesehen, so vieles erlebt in seiner langen Karriere. "Diese Momente könne er mit den jüngeren Mitspielern teilen und seine Erfahrung aufs Eis bringen", sagt er über den mittlerweile 37-jährigen Center-Spieler.