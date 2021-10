Mit Platz 5 steht der 1. FC Union in der Bundesliga voll im Soll. Im DFB-Pokal wartet mit Waldhof Mannheim am Mittwochabend (18:30 Uhr) nun ein äußerst unangenehmer Gegner auf die Eisernen. Trainer Urs Fischer ist gewarnt . Von Fabian Friedmann

Sorgen hat Union eigentlich nur in der Defensive. Die Abwehrspieler Marvin Friedrich und Rick van Drongelen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und bleiben weiterhin in Isolation. "Es sollte aber nicht mehr allzu lange dauern, bis sie das Training wieder aufnehmen können", sagt Unions Trainer Urs Fischer. Paul Jaeckel, Robin Knoche und Timo Baumgartl werden wohl erneut die Dreierreihe in der Abwehr bilden.

Erst durch ein Gegentor in letzter Sekunde blieb Union am vergangenen Bundesligaspieltag in Stuttgart ein neuer Vereinsrekord (vier Siege in Folge) verwehrt. Trotzdem stehen die Eisernen mit Platz 5 in der Bundesliga äußerst gut da, nur ein Bundesliga-Spiel ging bislang in dieser Saison verloren (2:4 gegen Dortmund) - auch wenn der überraschend schwache Auftritt in der Conference League gegen Rotterdam (1:3) der Mannschaft einige Kritik von Trainer Urs Fischer beschert hatte.

Das zeigt: In Köpenick will man sich auf dem Erreichten nicht ausruhen. "Der fünfte Platz ist nur eine Momentaufnahme. Wir bleiben unserem Weg treu, von Spiel zu Spiel denken“, so Urs Fischer. Der Trainer wird den Druck weiterhin hochhalten und abermals einen geeigneten Matchplan entwerfen, damit es kein böses Erwachen in Mannheim geben wird.