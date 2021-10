Ob es diesmal wieder Energie Cottbus ist, scheint längst nicht ausgemacht. Der Außenseiter von der Havel wittert nach durchwachsenen Leistungen der Wollitz-Elf ( 0:0 in Halberstadt und 2:2 bei TeBe Berlin ) seine Chance. Auch deshalb, weil die Rathenower selbst am vergangenen Wochenende 1:1 bei Spitzenreiter BFC Dynamo spielten. Trainer Ingo Kahlisch sprach anschließend von einer "absoluten Topleistung".

Die Statistik spricht eine klare Sprache! In neun Aufeinandertreffen (Pokal und Liga) zwischen Rathenow und Cottbus, gingen die Lausitzer acht Mal als Sieger vom Rasen. Lediglich im April 1995 gab es einmal ein torloses Remis zwischen beiden Teams. Das wird es am Samstag nicht geben. Denn im Landespokal wird gespielt, bis ein Team gewonnen hat.

Auf die hofft am Samstag auch sein Gegenüber Claus-Dieter Wollitz, der sich im Achtelfinale des Landespokals zwar gern eine etwas leichtere Aufgabe gewünscht hätte. "Aber das Los ist so, wie es gezogen wurde. Das müssen wir akzeptieren und jetzt spielen."

Im Landespokal standen sich beide Teams zuletzt am 25. Mai 2019 gegenüber. Es war damals das Finale nach einer für Energie Cottbus brutalen Saison. Eine Woche zuvor war der Klub aus der dritten Liga abgestiegen. Es fehlte nur ein Tor zum Ligaverbleib. Dass sich das Team in alle Winde zerstreuen würde, war schon vor dem Anpfiff für das Endspiel klar.



Trotzdem gewannen die Lausitzer mit 1:0 und zogen so in den DFB-Pokal ein. "Das war damals eine ziemlich knifflige Aufgabe. Und das wird an diesem Samstag nicht viel besser", meint Energie-Coach Wollitz, der noch nicht verraten will, welcher seiner Spieler im Achtelfinale möglicherweise fehlen wird. Zuletzt pausierten Joshua Putze (Achillessehne), Max Kremer (Adduktorenbeschwerden) und Matthias Rahn (Knieprobleme).