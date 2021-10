Hertha schlägt Mönchengladbach - Die Rückkehr der Leidenschaft

Bild: imago/nordphoto/Engler

24.10.21 | 10:04 Uhr

Trotz fußballerischer Schwächen wirkt Herthas 1:0-Sieg gegen Gladbach wie ein Meilenstein. Endlich arbeitet das Team geschlossen und steht defensiv sicher. Der Sieg trägt die Handschrift des Trainers Pal Dardai. Von Till Oppermann

Es glich einem Ritterschlag, als Max Eberl in der 51. Minute des Spiels seiner Borussia in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC in Richtung der gegnerischen Auswechselbank brüllte: "Halt's Maul, Arne!". Sicher nicht, weil Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich besonders scharf darauf wäre, unflätig beleidigt zu werden. Sehr wohl aber, weil Eberls Wutausbruch Gladbachs Ratlosigkeit während des Topspiels der Bundesliga am Sonnabend, das mit einem 1:0-Sieg für die Hertha endete, auf den Punkt brachte. Obwohl die Gladbacher rein fußballerisch augenscheinlich die überlegene Mannschaft waren, erspielten sie sich in der gesamten zweiten Halbzeit keine zwingende Chance. Den Grund nennt Innenverteidiger Marton Dardai: "Wir haben sehr geschlossen agiert und wieder hart gekämpft."

imago images/Contrast 1:0-Heimerfolg - Brutale Effektivität beschert Hertha Sieg über Gladbach Herthas Sieg über Borussia Mönchengladbach war ein Lehrbeispiel für Effektivität im Fußball: Die Berliner waren die passivere Mannschaft, nutzten aber durch Marco Richter eine der ganz wenigen Chancen. Unter dem Strich steht der zweite Sieg in Folge.



Herthas Mannschaft beweist Mentalität

Obwohl bei Hertha offensiv über 90 Minuten so gut wie nichts zusammenlief, wirkte die Leistung wie ein Meilenstein. Die von Dardai angesprochene Geschlossenheit hatten die 25.000 Fans im ausverkaufen Olympiastadion in dieser Form seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen. Unermüdlich kämpften die Herthaner, gewannen mehr Zweikämpfe als der Gegner und legten gemeinsam stattliche 121,7 Kilometer zurück. Sehr zur Freude von Marton Dardai: "Alle rennen und geben alles." In der Bewertung eines Fußballspiels wird der Begriff "Mentalität" oft zur Phrase, aber in dieser Partie war ebenjene über die volle Distanz spürbar. Geschäftsführer Fredi Bobic wird das mit Genugtuung beobachtet haben. Auf Kritik an seiner Kaderzusammenstellung antwortete er zu Saisonbeginn: "Mentalität schlägt Qualität." Gegen Gladbach zeigte die Mannschaft wohl, was Bobic damals vorschwebte.

imago images/Matthias Koch Nach dem Saisonstart - So präsentieren sich Herthas neue Spieler Nach dem erneuten Umbruch beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat die neue Mannschaft nicht sofort zusammen gefunden. Einige der zehn Zugänge konnten überzeugen. Zwei blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Von Shea Westhoff

Der Trainer setzt auf defensive Kompaktheit

Trainer Pal Dardai schickte seine Spieler dafür erneut in einer engen 4-2-3-1-Formation auf das Feld. Für den verletzten Innenverteidiger Niklas Stark spielte Dardais Sohn Marton - ansonsten setzte der Coach auf dieselben Spieler, die vergangene Woche in Frankfurt einen 2:1-Sieg eingefahren hatten. Inklusive des gelernten Außenverteidigers Maximilian Mittelstädt, der erneut als linker Flügelspieler auflief. Passend zu der defensiven Personal-Wahl nutzen die Berliner die Vorzüge der Formation, die es gegen den Ball erlaubt, mit sehr kurzen Abständen kollektiv zu verschieben. Das freut auch Torhüter Alexander Schwolow: "Wir standen sehr kompakt, haben die Ketten eng gehalten." Zwischen Mittelstädt auf der linken und Marco Richter auf der rechten Seite sowie Krzysztof Piątek in der Spitze und den Innenverteidigern Dardai und Dedryk Boyata in letzter Linie lagen nie mehr als 40 Meter Abstand. Hertha hielt das Feld eng, Kombinationen durch die Mitte waren für die Gäste vom Niederrhein deshalb kaum möglich. Mit 58 Prozent Ballbesitz und einer um elf Prozent besseren Passquote erspielte sich Gladbach nur einen einzigen Schuss aufs Tor der Hertha. Anders als noch gegen Frankfurt verlebte Schwolow so auf dem Weg zu seiner ersten weißen Weste in der laufenden Saison einen ruhigen Abend. Sein Lob gab er deshalb an die Vordermänner weiter: "Die engen Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, wenn einer einen Fehler macht, bügelt es ein anderer aus - das sind diese Kleinigkeiten, die das Team braucht."

imago images / Michael Weber Urs Fischer vor Union-Partie in Stuttgart - "Ich gebe gar kein Spiel her" Nach der Niederlage in Rotterdam geht es für Fußball-Bundesligist Union direkt nach Stuttgart. Es gibt klare Worte vom Trainer, denn dort wartet die nächste unangenehme Aufgabe - die Schwaben erinnern an die niederländischen Gegner. Von Jakob Rüger

In der Offensive bleibt Luft nach oben

Wie sehr sich die Fans nach diesen Kleinigkeiten gesehnt hatten, bewiesen sie nach dem Abpfiff. Lauthals sangen sie "Oh wie ist das schön" in den Berliner Nachthimmel - und das, obwohl ihrer Mannschaft offensiv ähnlich wenig gelang wie den Gladbacher Gästen. Zwar sei der Sieg verdient gewesen, stellt Trainer Dardai rückblickend fest, aber: "Wir hätten in der zweiten Halbzeit unsere Konterchancen besser ausspielen müssen." Tatsächlich boten sich nach dem Seitenwechsel einige Umschaltgelegenheiten, die seine Herthaner vertändelten. Schwerer wog aber, dass das Pass-Spiel im Spielaufbau über die Sechser Suat Serdar und Santi Ascasibar ähnlich fehleranfällig war. Man brauche mehr Ballbesitz und müsse ruhiger spielen, mahnte Schwolow deshalb. Trotzdem erinnerte er zurecht an die Fortschritte: "Wir haben in dieser Partie die Basics gezeigt, die wir nach den ersten Spielen noch einmal gemeinsam aufgearbeitet haben."

imago images/Matthias Koch Union verliert 1:3 - Ein trauriger Abend in Rotterdam Ein harter Polizeieinsatz und Hooligan-Attacken überschatten Unions Europapokalreise in die Niederlande. Auch sportlich können die Köpenicker nicht zufrieden sein. Gegen Feyenoord Rotterdam war Union mit dem 1:3 noch gut bedient. Von Till Oppermann

Hertha spielt wieder Dardai-Fußball

Das half, um am Samstag trotz der spielerischen Defizite ein Tor zu erzielen. Denn offenbar gehörte zu dieser Aufarbeitung auch Standardtraining. Torschütze Marco Richter erzählte: "Wir haben einige Einwurfvarianten einstudiert - das Tor war eine davon." Das Vertrauen in diese Varianten scheint groß zu sein. Denn obwohl sich im Spielaufbau zeitweise Fehlpass an Fehlpass reihte, blieb Hertha ruhig, diszipliniert und wartete auf die passende Chance. Man könnte fast sagen, sie spielte typischen Dardai-Fußball. Denn schon in seiner ersten Amtszeit standen seine Teams für Zusammenhalt, Kampf und defensive Stabilität. Am Ende war der Fußball in der Offensive so bieder, dass Dardai gehen musste. Aber vielleicht ist die Rückkehr zu diesem Stil vorerst die beste Nachricht für alle Herthaner. Denn der Trainer duldet nichts weniger als fehlenden Einsatz.

Sendung: Abendschau, 24.10.2021, 19:30 Uhr