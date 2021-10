Er, Lars Windhorst. Der Mann, der mit seiner Tennor Holding beruflich mit hohen Summen balanciert - und zu dessen unternehmerischen Hochseilakten seit gut zwei Jahren auch Hertha BSC gehört. Mitte 2019 stieg der 44-Jährige beim Fußball-Bundesligisten ein, hat seither 375 Millionen Euro in den Klub gesteckt. Nie investierte in der Historie der Bundesliga jemand mehr in einen Verein. Die Zwischenbilanz ist bekanntlich ernüchternd: Das Geld brachte keinen sportlichen Erfolg - dafür aber jede Menge Unruhe. Denn seit Windhorsts Millionen fließen, geht es letztendlich immer wieder um eins: die Entscheidungsmacht bei Hertha.

Friedrichstraße 95, Berlin-Mitte. Der "Hochseiltänzer" - so nennt ihn ein Journalist, der ihn bereits seit mehr als einem Jahrzehnt kennt - empfängt zum Interview in seinem Büro über den Dächern im Zentrum der Hauptstadt. Aus den Fenstern im 16. Stock des Internationalen Handelszentrums eröffnet sich der weite Blick über die Berliner Skyline. Viele Termine hat er an diesem Tag schon hinter sich. "Business first. Geschäftliche Sachen müssen erstmal erledigt werden", sagt er und lächelt dabei das selbstbewusste Lächeln eines Machers.

Er kämpfte sich jedoch immer zurück - und stieg in den 2010er Jahren wieder auf: Erst mit der Investmentgesellschaft Sapinda, die 2019 in Tennor umbenannt wurde.

Lars Windhorst wurde am 22. November 1976 in Rahden in Ostwestfalen geboren.

Die Personalien Gegenbauer und Windhorst zeigen das Spannungsfeld. Zwischen Patriarch und Hochseiltänzer. Zwischen Präsident und Investor. Zwischen Hertha BSC und Tennor Holding. Für Windhorst ist seine Rolle eine neue. Bisher war seine Logik aus Investments in der Wirtschaft: Geld geben heißt Einfluss bekommen. "Im normalen Geschäftsleben bringt sich Windhorst in alle seine Geschäfte ein. Entweder persönlich oder durch Leute, denen er vertraut. Er ist niemand, der Geduld hat mit irgendwelchen mittelmäßigen oder schlechten Managern, die die Investments vergeigen", sagt Uwe Ritzer, Wirtschaftskorrespondent bei der "Süddeutschen Zeitung". Bei Hertha BSC ist die Lage für ihn komplizierter. Denn die Strukturen des Vereins machen den Machertyp zum fast machtlosen Zuschauer am Spielfeldrand.

Hanns-Braun-Straße 2, Berlin-Charlottenburg. Werner Gegenbauer gibt sein Interview in der Geschäftsstelle des Bundesligisten. Hinter dem Präsidenten des Klubs prangt das Logo der Blau-Weißen. Es sind schon die beiden verschiedenen Orte, die ein klares Signal aussenden: Windhorst ist der Investor von außen. Gegenbauer ist Hertha BSC. Seit 2008 ist der 71-Jährige der Boss, vier Mal haben ihn die Mitglieder in der Zwischenzeit wiedergewählt - wenn auch zuletzt alles andere als souverän: Gerade einmal 54 Prozent der Mitglieder stimmten im Oktober 2020 für Gegenbauer. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Spricht man mit langjährigen Hertha-Beobachtern über Gegenbauers Führungsstil, fällt das Wort "Patriarch".

Windhorst hat mit seinen 375 Millionen Euro Anteile an der GmbH und Co. KGaA gekauft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien. In diese ist - wie bei den meisten Bundesliga-Klubs - die Profiabteilung von Hertha BSC ausgelagert. An dieser GmbH und Co. KGaA besitzt der Investor 64,7 Prozent der Anteile und damit etwas weniger, als die ursprünglich avisierten und bisher angenommenen 66,6 Prozent. Das ergaben Recherchen des rbb. Grund seien Wertverschiebungen, heißt es vom Sprecher von Windhorst. Bei Hertha-Präsident Gegenbauer klingt das ähnlich: "Es sind in dieser Investitionsphase, die natürlich auch durch die Pandemie belastet war, die ja schlussendlich die meisten Unternehmen getroffen hat, auch mal Vereinbarungen angepasst und geändert worden", sagt er. Das spiele aber jetzt "alles keine Rolle mehr, da diese Phase vorbei ist."

Fakt ist: Seine 64,7 Prozent an der GmbH und Co. KGaA bringen Windhorst im Machtgefüge von Hertha kaum etwas. Genauso wenig, wie es 66,6 Prozent der Anteile getan hätten. Zwar sitzen Windhorsts Vertreter im Aufsichtsrat und er hat Stimmrecht in der Hauptversammlung - aber: In beiden Organen werden keine wichtigen Entscheidungen getroffen. Wo Richtungsweisendes verhandelt wird, hat der Verein stets die klare Mehrheit gegenüber seinem Investor.