Seitdem postet er immer wieder in geschlossenen Hertha-Gruppen, schaltet sich in Unterhaltungen ein - und gibt sich nahbar, ja fast privat. Windhorst grüßt aus den USA, aus Monaco und aus dem Auto mit Frau und Hund auf dem Weg zum 80. Geburtstag seiner Mutter. Meistens ist ein Laptop mit auf dem Bild. Die Botschaft: Er, Lars Windhorst, schaut Hertha BSC - egal, wo er gerade ist. "Liebe Grüße aus Monaco an alle Herthanerinnen und Herthaner! (...) Bin geschäftlich hier, aber ab 15:30 müssen die Geschäftspartner erstmal warten!", schreibt er etwa am 25. September in eine dieser Hertha-Gruppen mit fast 10.000 blau-weißen Mitgliedern.

Für Windhorst sind die blau-weißen Anhänger besonders wichtig. Denn strukturell hat er trotz seines dreistelligen Millionen-Investments kaum Einfluss im Klub. Und doch scheint es so, als wolle er nicht mehr länger zuschauen. Windhorst drängt raus aus der Außenseiterrolle. Die klare Trennung zwischen dem Klub und ihm als Investor verbunden mit dem Anspruch, nur der Verein dürfe für Hertha BSC sprechen - konsequent vertreten gerade von Gegenbauer - war für den Investor schon immer ein Ärgernis. Er hatte sich die Zusammenarbeit ganz anders vorgestellt. Nun sagt er: "Ich habe mich bisher daran gehalten, weil ich dachte: Vielleicht haben die Recht, vielleicht sind die Fans da wirklich so sensibel und wollen mich lieber ganz im Hintergrund sehen. In den letzten Monaten habe ich aber jetzt gelernt, dass dem gar nicht so ist."

Es scheint nur so, als würde der Präsident Gegenbauer eine deutlich andere Botschaft der Fans vernehmen als der Investor Windhorst. Der eine hält den Geldgeber möglichst weit aus dem Klub heraus - der andere drängt in den Verein hinein. Und beide folgen mit ihrem Vorgehen in ihrer eigenen Wahrnehmung dem Willen der Mitglieder von Hertha BSC.

Die Rückmeldungen hätten ihm "einen richtigen Motivationsschub gegeben", sagt Windhorst. Es soll ein Schub in die Offensive werden. Denn ihm kann nicht gefallen, was die Verantwortlichen bei Hertha BSC bislang aus seinen 375 Millionen gemacht haben. "Natürlich muss man feststellen, dass in den letzten zwei Jahren auch Fehler gemacht worden sind. Das Geld ist sicherlich nicht zu hundert Prozent richtig und sinnvoll investiert", sagt der 44-Jährige.

Für Christoph Breuer ist das ein Alarmsignal. "Hertha hat in finanzieller Hinsicht vor allem Zeit gewonnen. Aber die Entwicklungsrichtung ist wieder nach unten gehend", sagt der Sportökonom von der Deutschen Sporthochschule in Köln. In drei bis fünf Jahren sei "die zusätzliche Liquidität durch das Investment aufgebraucht - und die Anteile sind trotzdem weg." Es ist ein ernüchternder Ausblick. Und das Unheil von völlig verbrannten Millionen noch abzuwenden, wird immer schwerer. Alleine ein Drittel des Geldes von Windhorst ist bereits in den Verbindlichkeiten verplant. Der Spielraum für Investitionen in Neuzugänge wird somit kleiner. Auch das ist eine Erklärung für den - viel kritisierten - Transfersommer unter der Regie des neuen Managers Fredi Bobic.

Es ist noch eine vorsichtige Formulierung. Denn zwei Jahre nach dem Einstieg des Investors sieht finanziell düster aus. Die teuren Neuzugänge - gerade aus Zeiten des klinsmannschen Kaufrauschs - haben viel Geld gekostet und tun es teilweise immer noch. Um 15 Millionen Euro sind die Gehälter der Mannschaft in der Saison 2019/20 insgesamt gestiegen. Auf der Einnahmen-Seite sieht es hingegen mauer aus als kalkuliert. Auch bei Hertha BSC reißt die Corona-Pandemie Löcher in die Kassen. Die Folge sind ungewollte Spitzenwerte: Mit knapp 53,5 Millionen Euro machte der Klub 2019/20 das höchste Minus aller Bundesliga-Klubs. Die Zahlen der folgenden Hinrunde bestätigten diesen Trend: In den Büchern ist ein Minus von 34,4 Millionen Euro notiert, Stand Dezember 2020. Soweit die derzeit aktuellsten öffentlichen Zahlen.

Dieses Knirschen war bei Hertha BSC lange ein ohrenbetäubender Dauerzustand. Die Neuen in der Führung sollen es abstellen. Und sind damit auch Hoffnungsträger des Investors. "Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie an Bord gekommen sind und habe große Erwartungen. Ich vertraue denen und stehe hinter ihnen", sagt Windhorst. Der Unternehmer gesteht den beiden dabei die Zeit zu, die in der aktuellen sportlichen Situation der Berliner aktuell ein rares Luxusgut ist. "Es sind im Verein viele Personen seit zehn, zwanzig Jahren dabei. Man kann nicht erwarten, dass neue Geschäftsführer innerhalb von wenigen Wochen und Monaten dramatische Veränderungen umsetzen können, die den großen positiven Schub bringen", sagt er.

Der Druck ist also groß. Bobic soll - ebenso wie Carsten Schmidt - verhindern, dass das Windhorst-Investment in einem teuren Missverständnis endet. Mit ihnen baute Hertha BSC seine dreiköpfige Geschäftsführung fundamental um. "Damit Investitionen in einen Fußball-Klub sinnvoll sind, braucht es adäquate Strukturen. Man kann sich das wie Zahnräder vorstellen, die im sportlichen Bereich von den Profis bis zu den Jugendmannschaften ineinander greifen müssen", sagt Sportökonom Breuer. Würden sie das nicht tun, "knirschen die Zahnräder. Dann bringt auch Geld nichts."

Perspektivisch setzt Windhorst aber weiterhin auf diesen großen Schub. Trotz Tabellenplatz 14 in der Bundesliga - und obwohl die sportliche Entwicklung gerade erneut auszubleiben scheint. "Wenn ich etwas anfange, habe ich eine enorme Entschlossenheit, nicht aufzugeben", sagt der 44-Jährige über sich selbst. Das soll auch für sein Hertha-Investment gelten. Er habe keine Strategie für einen Ausstieg in der Schublade. "Der Point of no Return (Punkt ohne Wiederkehr, Anm. d. Red.) ist erreicht. Wir werden die nächsten Jahre alles dafür tun, dass wir mit Hertha BSC erfolgreich werden", sagt der Investor. Für ihn stelle sich nicht die Frage, "ob wir den Erfolg haben werden. Davon bin ich fest überzeugt. Die Frage ist nur: Wie erreichen wir es? In welcher Konstellation? Was wird es noch kosten und wie lange wird es dauern?"

Windhorst bleibt also bei seinen langfristigen Zusagen - wenn auch mit Forderungen, die ganz deutlich mitschwingen. Aber was ist, wenn der Investor doch einmal verkaufen will oder muss? Sorgen um Hertha BSC müsse sich niemand machen, vermittelt Werner Gegenbauer. "Wir haben ja unser Geld. Und selbstverständlich - davon können Sie ausgehen - sind die Verträge so gemacht, dass für Hertha BSC null Risiko da ist", sagt der Mann, der seit 2008 an der Spitze des Vereins steht. Der Klub sei in "einer wirklich zu beherrschenden und zu bewältigenden Situation, falls es jemals zu einer Lage kommt, die Handlungen erfordert." Hertha BSC könne nicht überrascht werden - auch nicht davon, was in einem solchen Fall mit den Anteilen von Lars Windhorst passiere. Da müssen die Mitglieder ihrem Präsidenten wohl vertrauen.