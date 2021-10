Dass seine aktive Karriere als Mittelstürmer noch nicht all zu lange vorbei sein kann, sieht man, wenn der 37-Jährige hin und wieder seine Qualitäten am Ball zeigt: "Ich bin frisch Trainer geworden, da juckt es manchmal ein bisschen", sagt Ibisevic.

Vedad Ibisevic ist seit August wieder zurück auf dem Trainings-Platz des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC am Berliner Olympiastadion. Doch in seiner neuen Funktion schnürt er nicht seine Schuhe, um den Trainer von seinen Stürmer-Qualitäten zu überzeugen, sondern um seine Erfahrung aus 344 Bundesligaspielen selbst als Übungsleiter weiterzugeben.

Dass seine Arbeit keine leichte sein wird, wurde schon zu Beginn der Saison deutlich. Nach drei Spieltagen konnten die Berliner bei null Punkten nur zwei Tore vorweisen. Eine Situation, in der in den Köpfen von Offensivspielern zusätzlicher Druck entstehen kann. Ibisevic kennt diese Momente aus seiner langen Karriere nur zu gut: "Wie man mit dem Druck umgeht; wie man mit einer Situation umgeht, wenn man spielt oder nicht spielt; wenn man trifft oder auch nicht trifft." Als Coach wolle er seine Erfahrungen an Spieler weitergeben und Ratschläge geben.

Vedad Ibisevic weiß, wie man Tore schießt. In 344 Bundesligaspielen traf der Mittelstürmer 127 mal. 2015 schwärmte Pal Dardai in einem Interview mit der "BZ" von Ibisevic: "Er war mein absoluter Wunschstürmer. Er ist groß, torgefährlich, kopfballstark, aggressiv und erfahren", so Dardai damals.

Diese Attribute sind in der Hertha-Offensive momentan ausbaufähig, trotzdem ist nicht zuletzt der Chef-Trainer gegenüber Ibisevic positiv gestimmt: "Wir sind sehr zufrieden mit Vedad, er muss selbst noch seine Richtung finden, was für ein Trainer er werden will. Er hat eine gute Ausstrahlung und er spricht viel mit den Jungs", lobt Dardai, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. "Wir brauchen solche Siegertypen", so Dardai weiter. "Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber die Chemie stimmt und das ist viel wichtiger. Vedad hat eine positive Art und das hilft uns."