0:2 gegen Hoffenheim - Die Niederlage zeigt, wie fragil Herthas Mannschaft noch ist

30.10.21 | 11:34 Uhr

Der Rückschlag gegen Hoffenheim zeigt auf, woran Trainer Pal Dardai mit der Mannschaft besonders hart arbeiten muss. Schnelle Seitenwechsel hebeln das Team defensiv aus. Im Angriff funktioniert noch immer wenig. Von Till Oppermann

Seit der Einführung des Video Assistant Referee (VAR) in der Fußball-Bundesliga mussten sich die Helfer im Kölner Keller viel Kritik anhören. Aber in der 75. Minute des Freitagspiels zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha zeigte Video-Assistent Günter Perl, wie hilfreich eine zweite Meinung von außen sein kann. Nach einem rüden Tritt mit offener Sohle auf das Sprunggelenk des Gegenspielers hatte Schiedsrichter Sven Jablonski Hertha-Kapitän Dedryck Boyata anfangs nur verwarnt. Schnell korrigierte er seine Entscheidung und zog die Rote Karte. "Die muss man geben", gestand auch Coach Pal Dardai. Spätestens in diesem Moment war allen klar, dass seine Mannschaft nach drei Pflichtspielsiegen in Serie wieder verlieren würde. Schade, haderte Maxi Mittelstädt nach der Partie, denn insgesamt sei für Hertha mehr drin gewesen.

Hertha hat die erste gute Chance

"Wir haben gut angefangen, hatten Chancen und die ersten 15 Minuten im Griff", fuhr Mittelstädt fort. Die erste gute Gelegenheit habe Hertha gehabt, bekräftigte sein Trainer Dardai und: "Wenn der reingeht, läuft das Spiel anders." Beide spielen auf einen Abschluss von Marco Richter an, der in der Anfangsphase nach einer guten Kombination nur knapp an Hoffenheims Torhüter Baumann scheiterte. An und für sich haben Mittelstädt und Dardai Recht, wenn sie sagen, die frühe Führung hätte ein anderes Spiel bedeutet. Setzt man diese Aussage allerdings in den Kontext der folgenden ersten Halbzeit, regt sie zum Nachdenken an. Denn obwohl es den Berlinern gelang, Hoffenheim in den ersten Minuten mit einem etwas höherem Angriffspressing als üblich zu überraschen, rissen die Kraichgauer die Spielkontrolle schnell an sich.

Schnelle Verlagerungen hebeln Hertha aus

Denn trotz der höheren Positionierung gegen den gegnerischen Spielaufbau setzte Hertha weiter auf die enge Staffelung der Mannschaft, die sie gegen Gladbach defensiv sehr stark gemacht hatte. Zwischen dem letzten und dem vordersten Mann, sowie dem linken und dem rechten Flügelspieler soll der Abstand laut Dardais Vorstellung nie mehr als 30 Meter betragen. Dadurch wird es nahezu unmöglich, durch die Zentrale überspielt zu werden. Der Nachteil: Gegnern, die das Feld breit machen und schnell die Seiten wechseln schenkt man dadurch viel Raum. Und genau diesen Offensivplan setzte Hoffenheim konsequent um. Mit Erfolg, denn sowohl vor ihrem 1:0 durch Andrej Kramaric in der 19. Minute und dem 2:0 durch Sebastian Rudy in der 36. Minute spielten die Hoffenheimer den Ball schnell von der rechten auf die linke Seite. "Wir mussten durchschieben und so wurde es dann einfach sehr schwer", erklärte Innenverteidiger Niklas Stark. Zur Pause notierten die Statistiker ein Torschussverhältnis von neun zu zwei für Hoffenheim. Inbesondere der dänische Linksverteidiger Robert Skov tauchte immer wieder frei im Rücken von Herthas Rechtsverteiger Deyovaisio Zeefuik auf und kam so zu mehreren Chancen, spielte einen wichtigen Pass vor dem ersten Tor und bereitete das zweite mit einem satten Pfostenschuss vor.

Dardai fehlt nach dem Spiel die Selbsterkenntnis

Eine klare Bilanz, trotzdem trauerte Dardai nach dem Spiel Richters Abschluss in der Anfangsphase hinterher. "Wir hatten in der ersten Halbzeit eine herausgespielte riesige Chance und der Gegner trifft nach zwei Abprallern", klagte der Ungar. "Das war ein bisschen Glück." Damit verkennt Dardai einerseits, dass die Gastgeber mit dem Ball eine klare Idee verfolgten. Nämlich Hertha über eine breite Positionierung, viele Seitenwechsel und Überzahl auf den Außenbahnen auseinanderzuziehen. Andererseits gesteht er ein, wie entscheidend eine frühe Führung für Herthas eigenen Offensivplan gewesen wäre, der sich in erster Linie auf Konter nach Ballgewinnen verließ - bedingt durch die enge Staffelung in der Abwehr. In den 85 Minuten nach Richters Chance gelangen den Berlinern nur zwei weitere Torabschlüsse. Das muss sich verbessern, aber in den kommenden Wochen wird Dardai nicht nur bei der Entwicklung eines besseren Angriffsspiels gefragt sein. Denn Mittelstädt monierte: "Nach dem 0:1 haben wir den Faden verloren – und das ist leider zuletzt generell unser Problem gewesen."

Die Mannschaft ist noch nicht gefestigt

Nach der tollen Leistung gegen Gladbach lobten viele die Konsequenz, den Einsatz und den Teamgeist der Mannschaft. An Einsatz mangelte es auch am Freitag nicht. 119,7 gelaufene Kilometer und 14 Sprints mehr als Hoffenheim belegen das. Die Konsequenz beim Verteidigen hingegen ließ zu wünschen übrig. Für eine Chance im nächsten Spiel gegen Bayer Leverkusen müsse Hertha wieder die Kompaktheit herstellen, mahnte Niklas Stark. "Das ist uns diesmal nicht so gut gelungen wie in den vergangenen Wochen." Neben der fragilen Psyche der Mannschaft, die im Rückstand weiter schnell die Nerven verliert und scheinbar den Glauben an den Sieg verliert, lag das gegen Hoffenheim auch an der Personalwahl des Trainers. Anstatt für den kurzfristig verletzten Marvin Plattenhardt den gelernten Linksverteidiger Mittelstädt aus dem Mittelfeld zurück in die Abwehr zu beordern, stellte Dardai Peter Pekarik nach links und brachte Zeefuik auf der rechen Seite. Gerade letzterer war mit seinem Gegenspieler Skov gnadenlos überfordert. Wenn Pal Dardai also sagt: "Heute haben wir zu leicht unsere Haut abgegeben", sollte er nicht ausschließlich seine Mannschaft meinen.

