In der Fußball-Bundesliga hat der Union Berlin gegen FC Bayern München mit 2:5 verloren. Damit kassierte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Samstag die erste Pleite nach zuletzt vier Bundesligaspielen ohne Niederlage. Die Gäste aus München hinterließen im Stadion An der Alten Försterei drei Tage nach ihrer heftigen Niederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach einen stabilen und über weite Strecken überlegenen Eindruck.

Die Münchener wurden in der Alten Försterei von mehr als 16.000 lautstarken Zuschauern empfangen, was für die Unioner Publikumsrekord in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bedeutete. Der Verein aus Köpenick hatte am Mittwoch die Erlaubnis von der Senatsverwaltung erhalten, die Zuschauerzahl auf 75 Prozent der maximalen Stadionauslastung zu erhöhen.

Bis zur ersten Torchance dauerte es sieben Minuten. Leroy Sane kam für die Münchner im Strafraum vielversprechend an den Ball und setzte diesen per Vollspann nur knapp am Tor vorbei. Die Bayern begannen die Partie bestimmend und wohlorganisiert – und schienen die Verunsicherungen rund um den Verein zumindest gut verkraftet zu haben.

Es war das erste Spiel für den Rekordmeister nach dem 0:5-Zusammenbruch im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen Union Berlin wollte Bayern München ein Signal senden, dass die Pokalniederlage eine böse Ausnahme war und sich das Team nicht ins Wanken bringen lassen würde von den Erschütterungen der vergangenen Wochen.



Diese hatten jedenfalls reichlich Anlass zur Verunsicherung gegeben, etwa durch den bundesweit diskutierten Impf-Trotz der Münchner Identifikationsfigur Joshua Kimmich, die Corona-Infektion des Cheftrainers Julian Nagelsmann - der erneut ersetzt wurde durch Co-Trainer Dino Toppmöller - oder durch die drohende (aber mittlerweile abgewendete) Gefängnisstrafe für Lucas Hernandez.

Dann lief es zunächst wie am Schnürchen für die Gäste. In der 14. Minute wehrte Paul Jaeckel im Sechzehner mit der Hand ab, Schiedsrichter Harm Osmers zeigte auf den Elfmeterpunkt. Robert Lewandowski legte sich den Ball zurecht und verwandelte abgezockt in die untere linke Torecke zur Führung für die Gäste.