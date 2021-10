Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge hat Hertha BSC einen Dämpfer erlitten. Zum Auftakt des zehnten Spieltags in der Fußball-Bundesliga setzte es eine 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim.

Mit dem Führungstreffer im Rücken dominierte Hoffenheim fortan das Geschehen, kam zu mehreren Chancen (Kramaric, 28. und Robert Skov, 31.) und in der 36. Minute zum 2:0. Nach einem Distanzschuss Skovs vom linken Strafraumrand an den Pfosten kam der Ball zum ungedeckten Sebastian Rudy, der aus wenigen Metern keine Mühe hatte, zu treffen.

Das Spiel begann ausgeglichen, mit ersten Torannäherungen auf beiden Seiten. Während Hoffenheims Angelo Stiller (5. Minute) seinen Distanzschuss noch neben das Tor setzte, musste sein Torhüter Oliver Baumann bei Marco Richters Schuss vom Strafraumrand (7.) schon mit einer Klasse-Parade antworten. Danach tat sich wenig, ehe Andrej Kramaric in der 19. Minute das 1:0 für Hoffenheim erzielten konnte. Einer schnell vorgetragenen Seitenverlagerung der Gastgeber konnte die Hertha-Abwehr keine Ordnung mehr entgegensetzen, so dass der Kroate letztlich problemlos aus zehn Metern treffen konnte.

Herthas Trainer Pal Dardai reagierte, brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Myziane Maolida (für Vladimir Darida) und Stevan Jovetic (für Deyovaisio Zeefuik) zwei frische Offensivkräfte für eher defensiv denkende Spieler. Wirklich zielführend wurden die Angriffsbemühungen aber auch dann nicht. Auch die weiteren Einwechslungen von Ishak Belfodil (61., für Krzysztof Piatek) und Jurgen Ekkelenkamp (69., für Richter) änderten daran wenig. Da Hoffenheim seinerseits mit dem Resultat zufrieden zu sein schien, blieben Chancen Mangelware. Zu allem Überfluss sah Herthas Abwehrchef Dedryck Boyata nach einem Foul an Hoffenheims Stiller und einer Überprüfung durch den Videoschiedsrichter in der 76. Minute die rote Karte. Es war der Schlusspunkt unter einen aus Berliner Sicht gebrauchten Abend.

Hoffenheim überließ den Herthanern zunächst den Ballbesitz, womit die Berliner wenig anzufangen wussten. Abgesehen von einem schönen Steckpass von Maximilian Mittelstädt auf Marco Richter (7.) erspielten sich die Berliner keinerlei Torchancen. Vor allem, da die Mannschaft zu statisch agierte und zu wenig in Bewegung war gegen gut gestaffelte Gastgeber.

Die wiederum überzeugten vor allem in der ersten Hälfte mit schnellem und zielstrebigen Umschaltspiel über die gesamte Breite des Platzes. So zogen die Hoffenheimer die zuletzt so kompakt auftretenden Berliner immer wieder auseinander, die teilweise gar nicht in die Zweikämpfe kamen. Alles in allem eine verdiente Niederlage für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai.