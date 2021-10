Spitzenspiel am Samstag - Unions Plan gegen angeschlagene Bayern

Bild: imago images/Matthias Koch

29.10.21 | 17:59 Uhr

Wenn der 1. FC Union am Samstag den FC Bayern München empfängt, dann zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Das Duell wird jedoch überlagert von der historischen Pleite der Bayern in Gladbach. Die Eisernen empfangen einen wütenden Gegner. Von Jakob Rüger

Das Personal

Die Hiobsbotschaft gab es beim Abschlusstraining hinter verschlossenen Türen. Max Kruse hat sich verletzt und wurde in der Charité untersucht. Was genau Unions wichtigstem Offensivspieler fehlt, wollten die Köpenicker noch nicht bekannt geben. Doch ein Einsatz von Freigeist Kruse gegen den Rekordmeister, an der Seite seines Sturmpartners Awoniyi, ist damit unwahrscheinlich. Wieder zur Verfügung stehen die Verteidiger Rick van Drongelen und Marvin Friedrich, die beide zuletzt positiv auf Corona getestet worden. Gerade Friedrich könnte Unions Hintermannschaft mehr Stabilität verleihen. Die Münchner um ihren Toptorjäger Robert Lewandowski, trafen in den ersten neun Bundesligaspielen bereits 33 Mal. Da kommt kein anderes Team in der Liga heran. Trainer Urs Fischer dürfte nach dem Pokalerfolg in Mannheim (3:1) erneut die Rotationsmaschine anwerfen. So werden Stürmer Taiwo Awoniyi, Mittelfeldspieler Rani Khedira, Linksverteidiger Niko Gießelmann und Torhüter Andreas Luthe zurück in der Startformation erwartet. Es fehlen: Abdullahi (nicht berücksichtigt), Schneider (nicht berücksichtigt), Ujah (nicht berücksichtigt), Dehl (nicht berücksichtigt), Kruse (fraglich)

Die Form

Erinnern Sie sich noch an die letzte Heimniederlage des 1.FC Union? Am 19. September 2020 unterlagen die Köpenicker dem FC Augsburg mit 1:3. Seitdem weigern sich die Köpenicker beharrlich, im Stadion An der Alten Försterei zu verlieren und das nun schon seit 21 Heimspielen. Das ist aktuell die mit Abstand längste derartige Serie aller Bundesligisten. Aber, "je länger eine Serie geht, umso eher reißt sie", warnt Unions Trainer Urs Fischer. Apropos Serie, in der vergangenen Saison war Union der einzige Bundesligist, der nicht gegen den FC Bayern verloren hat. Bei zwei Unentschieden biss sich der Rekordmeister die Zähne an den Eisernen aus. "Natürlich nimmst du das auch noch mal zur Hand", so Fischer. "Wir wissen aber auch was wir dafür aufwenden mussten und darum geht es. Dass wir bereit sind, wieder zu leiden."

Der Gegner

0:5. Mit diesem Ergebnis unterlagen die Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Schmach, die die Münchener unbedingt vergessen lassen wollen. Union darf sich auf wütende Bayern einstellen. "Ob die jetzt noch mal mit einer speziellen Wut kommen ist egal", meint Urs Fischer. "Es braucht ein außergewöhnliches Spiel von uns und sie dürfen keinen guten Tag haben, daran ändert sich nichts." Natürlich hat sich Urs Fischer mit seinem Trainerteam das Pokalspiel ganz genau angeschaut und interessante Erkenntnisse gewonnen: "Hohe Laufbereitschaft, sehr mutig im Spiel mit dem Ball, da nimmst du viele Dinge mit. Du kannst das nicht eins zu eins kopieren, aber das entspricht ja auch ein bisschen unserer Spielweise." Die Hoffnung ist groß, die angeschlagenen Bayern im eigenen Stadion etwas zu ärgern. Ganz Fußball-Deutschland schaut gespannt nach Köpenick.

imago images/HMB Media 3:1 bei Waldhof Mannheim - Union Berlin zieht nach Verlängerung ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein Union Berlin hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Waldhof Mannheim knapp mit 3:1 (nach Verlängerung) gewonnen. Dabei war der Drittligist über weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft.

Unioner im Fokus

Exakt 16.509 Zuschauer darf der 1. FC Union ins Stadion An der Alten Försterei lassen. Die Ultra-Szene hat ihre Rückkehr angekündigt und es soll wieder organisierten Support geben. "Schon 11.000 Fans haben eine Wucht erzeugt", schwärmt Urs Fischer. "Genau in solchen Spielen brauchst du die Fans, dass das Stadion wieder bebt." Der FC Bayern hat das Stadion An der Alten Försterei noch nie mit Zuschauern erlebt. Die beiden bisherigen Heimauftritte waren Geisterspiele. Die Eisernen setzen auf die eigenen Anhänger und die magische Atmosphäre in Köpenick.

Besonderheiten

An der Seitenlinie der Bayern wird erneut Dino Toppmöller stehen. Der Co-Trainer ersetzt weiterhin Julian Nagelsmann, der sich immer noch in Corona-Quarantäne befindet. "Es ist ein eingespieltes Team, ich glaube, dass es keinen großen Einfluss hat", so Fischer. "Die Co-Trainer brauchen auch etwas Freiheiten, denn du schaust dir das Spiel nur am Bildschirm an, das ist etwas anderes als vor Ort." Unions Trainerteam kennt diese Arbeitsteilung. Im Mai 2020 fehlte Urs Fischer aus privaten Gründen. Es übernahm sein Co-Trainer Markus Hoffmann im Heimspiel gegen die Bayern. Am Ende unterlagen die Köpenicker mit 0:2. Seitdem hat Union gegen die Bayern nicht mehr verloren.

