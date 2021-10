Obwohl das gegen Haifa gut funktionierte, könnte das veränderte Abwehrkonstrukt in Mainz schon wieder passé sein: Da Jaeckels Sperre nur für die Conference League und nicht für die Bundesliga gilt, steht dem Schweizer Trainer neben Robin Knoche und Marvin Friedrich mit Jaeckel ein dritter Innenverteidiger zur Verfügung. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Fischer zur Dreier-Abwehrreihe zurückkehren wird.

Das Wichtigste zur Personalsituation vorneweg: Unions Verteidiger Timo Baumgartl ist auf dem Weg der Besserung. Der 25-Jährige hatte nach einem schweren Zusammenstoß mit Arminia-Angreifer Fabian Klos im Heimspiel gegen Bielefeld (1:0) eine Gehirnerschütterung erlitten und musste von Rettungskräften auf einer Trage abtransportiert werden. Auf Instagram zeigte sich die Defensiv-Stammkraft unter der Woche bei Sehtests und schrieb unter ein Foto "Back on Track" - also zurück in der Spur. Für ein Comeback auf dem Platz kommt der Auswärtskick in Mainz am Sonntag (15:30 Uhr) noch zu früh. Wie Union Berlin am Samstag mitteilte, fällt außerdem der erkrankte Cedric Teuchert gegen Mainz aus.

Der 1. FC Union ist gut drauf. Auf die erste Saisonniederlage in Dortmund (2:4) folgte ein etwas mühsamer aber dafür nicht minder wertvoller 1:0-Heimsieg über Arminia Bielefeld am vergangenen Woche - die richtige Antwort also auf einen ersten kleineren Rückschlag in der Liga. Unter der Woche gelang im roterleuchteten Berliner Olympiastadion auch der erste Sieg auf internationaler Bühne. Der souveräne und auch in der Höhe hoch verdiente 3:0-Erfolg dürfte trotz zusätzlicher körperlicher Belastung weiteres Selbstvertrauen für den Bundesliga-Alltag gegeben haben. "Für uns Spieler gibt es nichts Schöneres, als alle drei Tage zu spielen", bestätigt Mittelfeldmann Grischa Prömel die Köpenicker Lust aufs Kicken. "Man ist öfter im Stadion vor den Fans und kann da zeigen, was man kann."



Apropos "zeigen, was man kann": Das macht momentan vor allen Dingen Unions zweite Sturm-Reihe sehr eindrucksvoll. Den nächsten Beweis lieferte sie beim Auftritt gegen Haifa. Während das Eiserne Stamm-Sturmduo Max Kruse und Taiwo Awoniyi geschont wurde, spielten sich die Vertreter in den Fokus. Kevin Behrens und Andreas Voglsammer trafen, Sheraldo Becker wirbelte auf dem Flügel und legte einen Treffer auf. Dass Taiwo Awoniyi nach seiner Einwechslung auch noch zum 3:0-Endstand einnetzte, dürfte Coach Fischer besonders freuen - der Nigerianer ist in der Liga nämlich seit drei Spielen torlos. Insgesamt ist festzuhalten: Der Unioner Kader zeigt momentan, dass er auch in seiner Breite überzeugen kann.

Gegen Bielefeld, am vergangenen Bundesligaspieltag, hatte sich dieser Umstand bereits andgedeutet: In der 89. Minute spielte der eingewechselte Becker auf den eingewechselten Behrens, der die die Kugel zum 1:0-Sieg in den Winkel knallte. Nicht ausgeschlossen, dass auch in Mainz die entscheidenden Impulse von der Bank kommen.