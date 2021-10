Nach der Niederlage in Rotterdam geht es für Fußball-Bundesligist Union direkt nach Stuttgart. Es gibt klare Worte vom Trainer, denn dort wartet die nächste unangenehme Aufgabe - die Schwaben erinnern an die niederländischen Gegner. Von Jakob Rüger

Aus Berlin gab es die nächste Hiobsbotschaft für Unions Trainer Urs Fischer. Nach Innenverteidiger Marvin Friedrich ist nun auch Abwehrspieler Rick van Drongelen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Niederländer war jedoch nicht mit der Mannschaft unterwegs und befand sich in Berlin, weil er nicht für den internationalen Wettbewerb gemeldet ist. Auch van Drongelen muss nun in häusliche Quarantäne.

Dem 1. FC Union winkt ein neuer Vereinsrekord. Vier Bundesliga-Siege in Folge sind den Köpenickern noch nie gelungen. Am vergangenen Spieltag konnte Champions-League-Teilnehmer VFL Wolfsburg (2:0) souverän bezwungen werden. Um so erstaunlicher war die 1:3-Niederlage in Rotterdam.

Der VfB Stuttgart ist das jüngste Team der Liga und trotzdem fehlt es den Schwaben nicht an Zweikampf-Härte. Stuttgart hat die zweitbeste Zweikampf-Quote der Liga. "Es ist eine tolle junge Truppe", schwärmt Fischer. "Sie haben eine Mischung aus Robustheit, aber auch eine Mannschaft, die spielerische Lösungen sucht. Viel Geschwindigkeit und die Sturmspitzen trauen sich Eins-gegen-Eins-Situationen zu." Mit den gleichen Worten hatte Fischer unter der Woche bereits Feyenoord Rotterdam beschrieben. "Die Ähnlichkeit ist ersichtlich", so der Trainer. "Stuttgart hat vielleicht mehr Körperlichkeit im Zentrum und ist bei Standards gefährlicher."

Taiwo Awoniyi hat einen Lauf. Ein Tor am letzten Wochenende gegen Wolfsburg, ein Treffer am Donnerstag in Rotterdam. Insgesamt ist der nigerianische Stürmer für die Hälfte aller bislang erzielten Union-Tore verantwortlich. Damit hat er jetzt schon mehr Tore erzielt als in der vorigen Spielzeit (5 Tore), als Union ihn vom FC Liverpool ausgeliehen hatte. Bemerkenswert: Awoniyi schießt nicht nur fleißig Tore, sondern wirft sich auch in jedes Luftduell. Seine Verpflichtung im Sommer hat sich jetzt schon ausgezahlt.

Der 1. FC Union ist im Dauerstress. In den nächsten 18 Tagen warten noch sechs Spiele auf die Köpenicker. Rotation und Regeneration sind extrem wichtig. Nach dem Spiel in Stuttgart geht es für die Mannschaft direkt nach Hause. Am Mittwoch muss man zum Pokalspiel allerdings schon wieder nach Baden-Württemberg, es wartet ein Auswärtsspiel bei Drittligist Waldhof Mannheim und am nächsten Wochenende bittet der FC Bayern zum Duell.

Für Urs Fischer gibt es in dem engen Terminkalender kein wichtigeres oder unwichtigeres Spiel, wie er sagt: "Ich gebe gar kein Spiel her, auch die Mannschaft wird kein Spiel hergeben." Fokussiert, aber optimistisch geht der Trainer die wichtigen Wochen an. In Stuttgart will Urs Fischer eine Reaktion auf die Niederlage in Rotterdam von seiner Mannschaft sehen.