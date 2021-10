Gute Nachrichten für tausende Fans von Union Berlin: Am kommenden Wochenende dürfen im Spiel gegen den FC Bayern München mehr Zuschauer ins Stadion An der Alten Försterei. Der Senat genehmigte insgesamt 75 Prozent Auslastung - bei 3G.

Der 1. FC Union Berlin darf gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr) mehr Zuschauer als bisher ins Stadion an der Alten Försterei lassen. Der Senat gestatte dem Verein eine Auslastung von 75 Prozent bei Anwendung der 3G-Regel. Das teilte Union auf seiner Vereins-Homepage mit. Damit dürfen insgesamt 16.509 Fans beim Spiel im Stadion sein.

Bislang durfte Union in dieser Saison nur knapp 11.000 Fans ins Stadion lassen. Die Köpenicker hatten bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Wolfsburg eine Erlaubnis für mehr Zuschauer beantragt, damals wurde der Antrag auf 80 Prozent Stadionauslastung noch abgelehnt . Dieses Mal hat es geklappt, auch wenn der Verein an der 3G-Regelung festhält und nicht, wie einige Berliner Hallen-Sport-Vereine auf 2G wechselt.

Sollten die zusätzlichen Karten wie geplant verkauft werden, könnte Union am Samstagnachmittag so viele Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei begrüßen, wie schon seit fast anderthalb Jahren nicht mehr. Mehr als die zuletzt erlaubten knapp 11.000 Fans durften letztmals im März 2020 ins Stadion, beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:2), das war noch vor dem ersten Quasi-Lockdown, zu Beginn der Corona-Pandemie. Danach stoppte die Bundesliga für einige Wochen ihren Spielbetrieb, anschließend ging es mit Geisterspielen weiter.

So viele Fans wie jetzt durften seitdem nicht mehr ins Köpenicker Stadion, in dieser Saison war bislang eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt. Union hatte seit Monaten mehrere Anläufe gestartet, einer Vollauslastung näher zu kommen, bislang erfolglos. In den letzten Wochen wurden auch in anderen Bundesliga-Stadien immer mehr Fans erlaubt, beim Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 waren am 8. Spieltag 63.812 Zuschauer im Stadion, in München waren es am vergangenen Spieltag 60.000 gegen Hoffenheim.

Sendung: Inforadio, 25.10.2021, 18.15 Uhr