Die 0:5-Klatsche beim FC Bayern konterte Hertha BSC mit zwei Siegen. Auch nach dem 0:6 in Leipzig wollen die Berliner am Samstag gegen Freiburg eine deutliche Reaktion zeigen. Von Astrid Kretschmer

Die krasse Personalnot bei Hertha BSC scheint sich vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg zu entspannen. Seit Donnerstag steht Rechtsverteidiger Deyovaiso Zeefuik wieder auf dem Trainingsplatz. Der Niederländer hatte zuletzt Leistenbeschwerden und will auf die Zähne beißen. Am Mittwoch kehrte bereits Kapitän Dedryck Boyata (Oberschenkelprobleme) ins Teamtraining zurück. Sollten die beiden am Freitag wie bisher trainieren können, habe Pal Dardai für Samstag "zwei wichtige zusätzliche Optionen". "Dann können wir auch wieder mit einer Fünferkette spielen", so der Hertha Trainer. Diverse Umstellungen der Defensivformation verhinderten bei Hertha die notwendige defensive Stabilität.

Im Angriff meldet sich Stevan Jovetic nach auskurierter Wadenverletzung für zumindest eine Halbzeit wieder zurück. "So einen kreativen Spieler brauchen wir", freute sich Dardai. Ganz so lange wie der Montenegriner wird Krzysztof Piatek noch nicht spielen können, in Leipzig gab er sein Kurz-Comeback ab der 83. Minute. "20 Minuten bis eine halbe Stunde" könne der polnische Nationalspieler laut Dardai auf dem Platz agieren, "hoffentlich schießt er dann das Siegtor." Beim letzten Aufeinandertreffen der vergangenen Saison hatte der polnische Angreifer mit dem ersten Treffer den 3:0-Sieg eingeleitet und einen wichtigen Teil zum Klassenerhalt beigetragen. "Er ist ein fantastischer Abschlussspieler, der nicht viele Möglichkeiten braucht", sagte der frühere Nationalstürmer Fredi Bobic, "gegen Freiburg hat er ein sehr wichtiges Tor erzielt, das ist seine große Stärke."

Sechs Dinger in Leipzig kassiert – so eine Klatsche schüttelt man nicht so leicht aus dem Ärmel. Hertha wurde zuletzt beim 0:6 ordentlich abgewatscht und kämpft seither mit der Aufarbeitung des Debakels. Im Training diese Woche wurde es laut: Kommandos, Kritik und Korrekturen vom Trainer und den Profis selbst. "Sehr gute Trainingseinheiten" und eine "sehr dynamische Mannschaft" habe er erlebt, berichtet Pal Dardai auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Das Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg sei "machbar". "Du kannst gewinnen. Ich gehe sehr positiv und offensiv in dieses Spiel. Und ich glaube die Jungs auch", so der Ungar. "Wichtig ist, dass es auch im Spiel funktioniert."

Neben den fußballerischen Defiziten zeigte die desolate Vorstellung in Leipzig ganz deutlich eine blau-weiße Schwäche, an der Hertha schon seit längerem rumwerkelt: Die Mannschaft fügt sich oft in ihr Schicksal. Deswegen erwartet Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, dass das Team nicht nur mit einem positiven Ergebnis punktet. "Das Wichtigste ist die Körpersprache, die du auf dem Platz hast", so Bobic. "Du kannst immer ein Spiel verlieren, aber man muss ein bisschen Gegenwehr spüren." Als Vorbild für die Körpersprache dient dem Manager der kommende Gegner aus dem Schwarzwald. Während Hertha bereits 18 Gegentore kassierte, und sowohl personell als auch taktisch immer noch auf der Suche nach dem roten Faden ist, wirkt der SC Freiburg wie der Inbegriff von Homogenität.