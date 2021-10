Das Karl-Liebknecht-Stadion ist ausverkauft. 6.000 Fans wollen am Dienstag, 18:30 Uhr, die zweite Runde des DFB-Pokals in Babelsberg verfolgen. Nach dem Überraschungssieg gegen Greuther Fürth im Elfmeterschießen erwartet den Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 nun RB Leipzig.

In der Generalprobe am vorigen Freitag gegen den anderen Leipziger Verein, Lokomotive, überzeugten die Babelsberger über weite Strecken, mussten sich aber am Ende mit einem 1:1 begnügen. Im Vergleich zum Remis in der Regionalliga tauscht Trainer Jörg Buder gegen RB auf einer Position: Für Nicola Jürgens rückt der defensivere Jake-Robert Wilton von Beginn an in die Verteidigung.