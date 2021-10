Spiel im Audiostream - Stürmt Union in Rotterdam an die Spitze der Conference-League-Gruppe?

21.10.21 | 14:37 Uhr

Gegen Maccabi Haifa holte der 1. FC Union seine ersten Punkte in der Gruppenphase der Conference League - und will nun in Rotterdam nachlegen. Der niederländische Topklub führt die Gruppe E aktuell an. rbb|24 überträgt das Spiel im Audiostream. Kommentar: Tabea Kunze und Jakob Rüger

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin peilt in der Europa Conference League den zweiten Sieg im dritten Spiel an. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist am Donnerstag (18:45 Uhr) beim niederländischen Vertreter Feyenoord Rotterdam gefordert. Die Köpenicker hatten zum Auftakt eine Niederlage in Prag (1:3) hinnehmen müssen und konnten zuletzt zuhause gegen Haifa (3:0) gewinnen. In der Gruppe E belegt der Bundesliga-Fünfte derzeit Rang zwei. Der Spitzenreiter Feyenoord steht nach zwei Spieltagen nur einen Zähler davor und könnte bei einem Erfolg von Union überholt werden.

Friedrich mit Coronavirus infiziert

Verzichten muss Fischer auf seinen Abwehr-Chef Marvin Friedrich. Der 25-Jährige befindet sich nach einem positiven Corona-Testergebnis in häuslicher Quarantäne, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Das positive Resultat wurde bei einer Testung am Dienstagabend festgestellt, nachdem zuvor Erkältungssymptome aufgetreten waren. Friedrich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zu seinen Mitspielern gehabt, sagte Unions Kommunikationschef Christian Arbeit in der Niederlanden.

