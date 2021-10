Deswegen gleich zu Beginn die Frage an Jutta Braun: Kann es wirklich sein, dass genau dieses Endspiel das Ergebnis eines Kuhhandels ist? Dass Berlin den Zuschlag für das DFB-Pokal-Finale nur erhalten hat, weil die damalige Inselstadt bei der Ausrichtung der Europmeisterschaft 1988 vom DFB übergangenen wurde? Die Mitarbeiterin des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam forschte rund um die Ausrichtung der EM 1988. Die DFB-Bewerbung wird heute kontrovers diskutiert.

Die paneuropäische Fußball-EM ist am Sonntag Geschichte. Die nächste findet 2024 in Deutschland statt - mit mindestens sechs Partien in Berlin. Das Olympiastadion wird dafür modernisiert. Wie genau, erklärt Geschäftsführer Timo Rohwedder.

Das damals geteilte Berlin war die sogenannte Frontstadt im Kalten Krieg. "Die Sowjetunion wollte Westberlin am liebsten von der Landkarte streichen", sagt Braun. "Es lag mitten im kommunistischen Territorium und wurde als Aufmarschplatz für Agenten vermutet – was es ja auch war."

Aber der Reihe nach. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte die Europameisterschaft 1988 unbedingt in die Bundesrepublik Deutschland holen. Der Ball sollte rollen in in die größten Arenen des Landes, etwa in München, Hamburg, Gelsenkirchen. Und im Berliner Olympiastadion?

Also: Das DFB-Pokal-Finale als Entschädigung? "Man muss sagen, diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten", sagt Braun zunächst. "Es gibt keine schriftlichen Quellen, die dazu vorliegen." Was es gibt: erdrückende Hinweise. Und einen Kronzeugen, den Jutta Braun im Verlauf des Telefonats empfehlen wird.

Die Kernbotschaft: Sollte die EM 1988 tatsächlich ohne Berlin geplant werden, dann würde die Bundesregierung "die Vergabe der Fußball-EM 1988 an den DFB nicht für wünschenswert halten." Bis dahin ein absolutes Novum: die deutsche Bundesregierung mischt sich in Angelegenheiten ein, die eigentlich nur Angelegenheit der Sportverbände sein sollten. Doch Kohls Eingreifen hilft nichts – Deutschland erhält den Zuschlag vom Exekutivkomitee für die Austragung der EM, ohne Berlin.

Und das DFB-Pokal-Finale? Wissenschaftlerin Jutta Braun hält es zumindest für sehr naheliegend, dass Westberlin das Pokalfinale als Ersatz bekam. Denn Fakt ist: Nur drei Monate nach der Entscheidung gegen Berlin als EM-Austragungsort, wanderte das DFB-Pokalfinale zum ersten Mal seit deutscher Teilung wieder nach Berlin – und blieb seitdem dort. Aber eine belastbare Aussage von Neuberger oder eine anderen Quelle fehlen. Was Braun empfiehlt: ein Gespräch mit Uwe Hammer, damaliger Präsident des Berliner Fußball-Verbands (BFV). Der habe sich damals energisch für Berlin als Austragungsort eingesetzt.

Anruf bei Hammer, eine freundliche Stimme meldet sich. Er erzählt, wie ihm andere DFB-Vertreter im Zuge der EM-Bewerbung beipflichteten, dass Berlin unbedingt Austragungsort werden müssen. Doch als es bei einer DFB-Abstimmung in Aachen drauf ankam, lautete das Ergebnis 23:1.

23 Stimmen gegen Westberlin als Spielstätte bei der EM 1988; nur einer votierte für die Inselstadt – es war Uwe Hammer selbst. "Mit diesem Ergebnis konnte ich nur als nasser Pudel wieder nach Berlin fahren." Die Boulevardzeitung B.Z. titelte tags darauf geistreich: "Hammer für Hammer!"

Uwe Hammer betont, dass er bereits in den Jahren zuvor in Gesprächen mit dem damaligen DFB-Schatzmeister Egidius Braun und Hermann Neuberger darüber war, wie man Westberlin als Sport-Standort auf die Beine helfen könnte. Auch Westberlin als Austragungsort des DFB-Pokals wurde in den Gesprächen erörtert.

"Denen habe ich erzählt, welche Probleme wir in Westberlin hatten", sagt Hammer. Die Stadt drohte "im Mittelmaß zu versinken", so drückt er es aus. Nationale Großevents fehlten weitestgehend, weil Westberlin abgeschnitten war vom Rest der Republik. Vor allem an Werktagen war es für BRD-Bürger nahezu unmöglich, zu Events in Westberlin zu reisen – der Grenzübergang war nicht nur kosten- sondern auch zeitintensiv.